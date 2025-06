Universo Cinematográfico da Barbie? Mattel anuncia criação do ‘Mattel Studios’ Após sucesso do filme da boneca mais famosa do mundo, fabricante deve investir em produções de seus brinquedos mais icônicos

Barbie: filme de 2023 faturou mais de US$ 1 bi e recebeu nove indicações ao Oscar (Reprodução/Warner Bros.)