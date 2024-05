‘A Ideia de Você’: a nova fase de Anne Hathaway no cinema é madura – e ainda mais interessante

Como é para você a figura de uma mãe solteira de 40 anos com uma filha adolescente? Como seria a busca dela por um relacionamento? Talvez um homem mais velho, talvez um da mesma idade. Você pode presumir que ela tenha escolhido continuar solteira, que esteja em uma jornada de autoconhecimento. Quem sabe, ela vive um momento voltado para o cuidado da filha. Ou pode ser que ela esteja na tal da crise da meia-idade. Independentemente de como a imaginou, de uma coisa eu tenho certeza: a ideia de tê-la em um relacionamento com um astro de uma boyband, de 24 anos, não foi algo que passou pela sua cabeça. E sem dúvidas não a imaginou com o visual da Anne Hathaway.

Esse relacionamento nada convencional e bem distante da realidade é o tema principal do filme “A Ideia de Você” (“The Idea of You”, no título original”), romance que chega ao catálogo do Prime Video nesta quinta-feira, 2.

“Não percebi que isso aconteceu, mas quando tinha 20 anos, recebi uma porção de propostas de filmes de romance. Quando migrei para os 30 anos, fiquei muito focada na minha família e maternidade, tentando encontrar o melhor caminho para ser uma boa atriz nessa realidade. Os filmes de romance foram minguando”, disse Anne Hathaway em uma seleta conversa a jornalistas da qual a EXAME fez parte. “Esse roteiro me encontrou na idade certa, no momento perfeito dessa nova fase da minha carreira.”

Na trama, a atriz interpreta Solène e tem como parceiro o jovem Nicholas Galitzine, intérprete de Hayes Campbell, um astro em ascensão da boyband “August Moon”. Eles se conhecem no festival de música Coachella, quando Soléne leva a filha adolescente para assistir ao show da banda. Por acidente — ou acaso do destino —, a personagem de Hathaway se perde quando sai em busca de um banheiro e acaba encontrando o toalete no trailer de Hayes. Desde então, o astro se apaixona perdidamente por ela.

“E quem não se apaixonaria, não é?”, brinca o diretor Michael Showalter ("Two Night Stand") em entrevista à EXAME. “Eu não poderia ter pedido por um elenco melhor. Anne delimitou uma barra alta para todo mundo e eu realmente amei a atuação dela com Nicholas, ficou natural, tem química.”

O filme é baseado no best-seller de mesmo nome da autora Robinne Lee. A produção, no entanto, é ainda mais simbólica porque começou como uma fanfic — histórias criadas por fãs sobre pessoas reais, personagens e/ou universos criados por outros autores — sobre o cantor Harry Styles (ex-One Direction).

Today — Pictured: Anne Hathaway on Monday, April 29, 2024 — (Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images) (Nathan Congleton/NBC/Getty Images)

A escolha de Hathaway para o papel

"A Ideia de Você" já começou grande desde o primeiro trailer, que se tornou o mais visto de filmes originais em streaming, com mais de 125 milhões de visualizações em todas as plataformas, segundo a In Magazine.

Assim que a Amazon adquiriu os direitos do livro para fazer o filme, a escalação de Anne Hathaway foi mandatória. “Tudo o que havíamos pensado para esse filme envolvia Anne. Ela estava na idade certa para gravar, tem toda a experiência com comédias românticas. Foi um verdadeiro alívio quando ela topou e uma surpresa também”, disse Cathy Schulman, produtora do longa à EXAME. Hathaway também assina como produtora executiva.

O processo de gravação, feito quase todo em Nova York, aconteceu na transição de Anne dos 39 para os 40 anos, o que também foi muito simbólico para a atriz.

“Sem a gente perceber, o filme foi se tornando algo tão pessoal para mim, porque eu também passo por coisas que a Solène passa por causa da idade. Quando vi no roteiro várias respostas a perguntas que eu mesma estou passando agora, tive certeza de que era para mim”, comentou durante a entrevista. “Pensei comigo ‘que temática incrível para abordar logo agora’, justo comigo”.

Uma vez escalada, o desafio maior foi encontrar quem fosse o par perfeito para Anne. Diferente da atriz, Nicholas não foi uma escolha imediata; passou por audições até que se tornasse o astro que é no filme, e foi aprovado tanto pelo diretor e produtora quanto pela própria Anne.

“A audição dele me conquistou, falei para Cathy que tínhamos nele nosso Hayes. Ele não gosta de admitir, mas é um excelente ator, é o motivo principal de todo esse filme ter dado certo”, completa a atriz.

Para Nicholas, a dificuldade foi elevar a barra para balancear a atuação de Hathaway. “Não é todo dia que você atua com uma atriz como ela. Tive uma oportunidade única que foi ter uma maravilhosa parceira e trabalhar toda essa conexão e química que os personagens têm junto com ela, foi fantástico”, destacou o ator.

Uma filha adolescente diante de um relacionamento incomum

Para além da redescoberta do amor e da paixão que a personagem de Hathaway passa, “A Ideia de Você” também faz uma conexão profunda com a maternidade, tema latente para a atriz, que é mãe de Jonathan, de 7 anos, e Jack, de 4 anos.

Na trama, quem interpreta a filha de Soléne é Ella Rubin, atriz em ascensão, de 22 anos. Começou no cinema participando do filme "The Riwrite" e depois migrou para papéis maiores, nas séries "The Chair" (Netflix) e "The Girl from Plainville" (Hulu). Foi escalada para o papel com aprovação de Cathy e de Anne, não só pela atuação, mas pela aparência física semelhante a Hathaway.

“Foi tão incrível ter encontrado uma atriz boa e que parece fisicamente comigo, ficou fácil interpretar com ela, porque realmente ficamos parecidas”, brincou Anne.

Na trama, a relação entre mãe e filha se torna delicada diante do relacionamento de Solène e Hayes. Rubin destacou que o trabalho de aproximação entre as duas atrizes foi fundamental para o desenvolvimento do relacionamento delas no longa.

“Tivemos tempo de preparação para criar uma conexão natural entre mãe e filha, que foi fundamental quando chegamos ao set. Sinto que aprendi muito com ela porque tive o privilégio de ser vista, de ser ouvida, de ser acolhida como numa relação entre mãe e filha mesmo”, comenta a atriz.

"A Ideia de Você" estreia direto no streaming, sem passar pelo cinema, de forma global nesta quinta-feira, 2. A produção teve orçamento de US$ 70 milhões.

Quando estreia ‘A Ideia de Você’? Veja onde assistir

O filme chega ao catálogo do Prime Video nesta quinta-feira, 2.

Quem está no elenco de ‘A Ideia de Você’?

Além de Anne Hathaway, Nicholas Galitzine e Ella Rubin, compõem o elenco Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White e Dakota Adan. A direção e o roteiro são de Michael Showalter e Jennifer Westfeldt.