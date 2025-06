Streaming da Amazon terá US$ 1 bilhão em 2026 e lançará 20 filmes; 10 serão exibidos nos cinema

A Amazon MGM Studios anunciou nesta semana, durante a conferência NEM em Dubrovnik, um plano ambicioso para o mercado de entretenimento global: uma linha de 20 filmes a serem lançados em 2026, com metade deles chegando às salas de cinema. O investimento total será de US$ 1 bilhão, com mais US$ 1 bilhão reservado para marketing e distribuição.

A meta da empresa é clara: combinar a força de sua plataforma com o alcance do mercado tradicional de exibição, sinalizando uma nova fase na disputa por relevância global. O pacote 2026 inclui blockbusters esperados, como:

Project Hail Mary, estrelado por Ryan Gosling e descrito como “a estrela do nosso catálogo”

Crime 101, um drama de assalto

Masters of the Universe, nova aposta na fantasia épica

Séries de peso também vão ao mercado

Além dos longas, a divisão de distribuição da Amazon MGM quer posicionar suas principais séries no mercado internacional. Um dos destaques é a próxima temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. Segundo Wilkinson, trata-se da “série de TV mais cara já feita na história”, com episódios orçados em US$ 60 milhões cada. As duas primeiras temporadas já estão disponíveis para licenciamentos, e a terceira será levada ao mercado em breve.

Outras apostas em séries incluem: