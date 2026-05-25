'God of War': entenda a ordem cronológica completa dos jogos

A franquia God of War passa por diferentes fases da vida de Kratos, passando da mitologia grega para a nórdica. Ao longo dos jogos, o personagem evolui de um guerreiro espartano consumido pela vingança para um pai tentando escapar do próprio passado.

Para quem quer entender a história completa da saga, a ordem cronológica dos jogos é diferente da ordem de lançamento. Veja abaixo como acompanhar a jornada de Kratos do começo ao fim.

Ordem cronológica dos jogos de 'God of War'

1. God of War: Sons of Sparta (2026)

Cronologicamente, o jogo mais recente da franquia é também o primeiro da linha do tempo. Sons of Sparta acompanha Kratos ainda jovem durante o treinamento espartano ao lado do irmão Deimos.

A história explora a relação entre os dois e mostra os primeiros sinais da personalidade violenta que transformaria Kratos no Fantasma de Esparta.

2. God of War: Ascension (2013)

Ascension mostra os acontecimentos após Kratos ser manipulado por Ares a matar a própria família. Consumido pela culpa, ele rompe o pacto com o deus da guerra e passa a ser perseguido pelas Fúrias, entidades responsáveis por punir traições divinas.

O jogo marca o início da jornada de vingança contra os deuses do Olimpo.

3. God of War: Chains of Olympus (2008)

Ambientado durante o período em que Kratos serve aos deuses, Chains of Olympus mostra o guerreiro cumprindo missões para Atena enquanto tenta se livrar das memórias do passado.

A história gira em torno do resgate de Helios e do reencontro emocional com sua filha no submundo.

4. God of War (2005)

O primeiro jogo lançado da franquia apresenta Kratos em sua missão final para os deuses: derrotar Ares. Para isso, ele busca a Caixa de Pandora e enfrenta criaturas mitológicas enquanto relembra seu passado como general espartano que entregou a alma ao deus da guerra em troca de poder.

Ao derrotar Ares, Kratos assume o posto de novo Deus da Guerra.

5. God of War: Ghost of Sparta (2010)

Situado entre o primeiro e o segundo jogo principal, Ghost of Sparta aprofunda o passado familiar de Kratos.

A trama acompanha a busca por sua mãe e pelo irmão Deimos, sequestrado pelos deuses durante a infância após uma profecia envolvendo a destruição do Olimpo.

6. God of War: Betrayal (2007)

Parte oficial da cronologia, Betrayal mostra os deuses cada vez mais preocupados com a violência de Kratos.

Após ser acusado injustamente pela morte de Argos, criatura ligada a Hera, o espartano entra novamente em conflito com o Olimpo.

7. God of War 2 (2007)

Agora ocupando o posto de Deus da Guerra, Kratos inicia uma campanha destrutiva que leva Zeus a matá-lo.

Com ajuda dos Titãs, ele viaja ao Submundo e busca as Irmãs do Destino para alterar sua própria morte e iniciar a guerra definitiva contra o Olimpo.

8. God of War 3 (2010)

Continuação direta do segundo jogo, 'God of War 3' encerra a saga grega.

Kratos e os Titãs atacam o Olimpo em uma guerra que provoca destruição em larga escala. Ao longo da jornada, o guerreiro elimina diversos deuses até enfrentar Zeus no confronto final.

9. God of War (2018)

Anos após deixar a Grécia, Kratos vive em Midgard ao lado do filho Atreus. A jornada começa quando os dois partem para cumprir o último desejo de Faye: espalhar suas cinzas no ponto mais alto dos Nove Reinos. Durante o caminho, enfrentam figuras da mitologia nórdica como Baldur, Freya e os filhos de Thor.

O jogo marca uma mudança importante no tom da franquia, com foco maior em paternidade, amadurecimento e redenção.

10. God of War Ragnarök (2022)

Ambientado alguns anos depois, Ragnarök acompanha Kratos e Atreus durante o início do fim do mundo nórdico. Enquanto Odin e Thor tentam impedir a profecia, pai e filho enfrentam batalhas envolvendo os Nove Reinos e descobertas sobre o destino de Atreus.

O jogo encerra o arco nórdico da franquia e deixa espaço aberto para futuras histórias.