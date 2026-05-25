‘Não estudava muito’: diários inéditos revelam preocupação do pai de Stephen Hawking

Diários inéditos do pai de Stephen Hawking revelaram que a família tinha dúvidas sobre o futuro do cientista durante a juventude. Em anotações pessoais escritas décadas antes de Hawking se tornar um dos físicos mais conhecidos do mundo, Frank Hawking afirmou que o filho “não estudava muito” e demonstrava pouca iniciativa.

Os registros fazem parte de arquivos acessados pelo físico e biógrafo Graham Farmelo para uma nova biografia autorizada sobre Stephen Hawking, prevista para ser publicada em setembro.

Segundo o jornal The Guardian, o material permaneceu guardado durante anos na casa da irmã do cientista e inclui cartas, fotografias e diários escritos parcialmente em um código secreto baseado no alfabeto grego.

Registros da família

Em um trecho escrito em 1961, Frank Hawking relatou preocupação com os rumos do filho enquanto ele estudava em Oxford. “Ele fica perambulando pela casa sem muita iniciativa e não estuda muito”, registrou.

O pai do físico também afirmou acreditar que Stephen Hawking havia perdido a confiança na física e desenvolvido um sentimento de inferioridade em relação a estudantes das áreas de humanas.

De acordo com Graham Farmelo, os diários oferecem uma visão mais íntima e honesta dos anos de formação do cientista, muito antes da fama internacional e das descobertas sobre buracos negros e cosmologia.

Códigos secretos decifrados pelo biógrafo Graham Farmelo

Diagnóstico de ELA

Os arquivos também mostram o impacto causado pelo diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), recebido por Hawking em 1963, aos 21 anos. Na época, médicos acreditavam que ele teria apenas alguns anos de vida. Apesar disso, o cientista contrariou as previsões e viveu até 2018, aos 76 anos.

Em outra anotação, Frank Hawking descreveu o sofrimento provocado pela progressão da doença degenerativa e pelas dificuldades de comunicação enfrentadas pelo filho.

Segundo a biografia, a convivência familiar passou a ser profundamente afetada pelas limitações físicas impostas pela ELA, embora o pai permanecesse presente durante os períodos mais difíceis.

Stephen Hawking virou referência mundial na física

Mesmo diante das dúvidas registradas nos diários, Stephen Hawking se transformou em um dos cientistas mais importantes da era moderna.

O físico ganhou reconhecimento internacional por pesquisas sobre origem do universo, gravidade e buracos negros. Fora do meio acadêmico, também alcançou enorme popularidade com o livro "Uma Breve História do Tempo", que vendeu milhões de exemplares em diversos países.

Ao longo da vida, Hawking continuou produzindo estudos mesmo após perder os movimentos e depender de sistemas computadorizados para se comunicar, tornando-se símbolo de perseverança e superação na ciência.

A biografia autorizada intitulada “Hawking” foi produzida com acesso a documentos pessoais mantidos pela família do cientista.

Além dos diários de Frank Hawking, o livro reúne cartas da mãe do físico, Isobel Hawking, além de entrevistas com familiares próximos, incluindo as irmãs Mary e Philippa, a ex-esposa Jane Hawking e os filhos Robert, Lucy e Tim.