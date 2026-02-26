Entenda o plano de Babu para Ana Paula e Milena saírem do BBB 26

A madrugada de festa do Big Brother Brasil foi movimentada dentro e fora da casa mais vigiada. Uma fala do Veterano Babu Santana vem repercutindo nas redes sociais desde a edição desta quarta-feira, 25.

Durante a tarde, em conversa com Leandro "Boneco" e Solange, Babu comentou sobre Milena e Ana Paula. "A provocação delas só existe porque existe uma reação".

Segundo o Veterano, seria possível vencer as "provocações" das sister com o silêncio. "É um exercício de teatro, fingir que elas tão invisíveis. Não dá assunto pra elas. Inclusive, tem que falar com o povo de lá. Fingir que elas estão invisíveis".

Após a conversa, Babu foi falar com o que ele chamou de "povo de lá", grupo adversário dele: Jornada, Marciele, Jonas e Cowboy.

Nesse momento, o brother propôs uma estratégia para tentar prejudicar as ex-aliadas. "Ana Paula e Milena já deu, né? É visível, elas só conseguem embate porque têm reação".

Questionado por Cowboy sobre eles já terem tentado fazer isso, o ator continuou. "Se não conseguir, eu tenho uma estratégia: é vir para debaixo do edredom e cobrir, se encostar... já teve gente que foi expulsa por agressão".

Babu se referiu ao caso da edição de 2024, de Wanessa Camargo e Davi Brito, quando a cantora, após uma festa, encostou na cama de maneira mais "acalorada", sem perceber que o brother estava deitado. Davi foi ao confessionário, denunciou que se sentiu agredido e Wanessa foi eliminada da competição.

Segundo Babu, essa seria uma estratégia para causar a expulsão das sisters.

A internet não reagiu bem com as falas do brother e o X (Twitter) amanheceu com os internautas discutindo se isso estaria indo contra das regras do programa.

Usuários começaram a subir as tags "expulsão não é estratégia" e pedindo por uma intervenção do apresentador Tadeu Schmidt durante o ao vivo desta quinta-feira, 26.

Prova do Líder

A edição desta quinta-feira vai exibir a quinta Prova do Líder da temporada. Jonas deixa o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.

