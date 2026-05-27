Resultado do jogo do Flamengo ontem pela Libertadores

O Flamengo venceu o Cusco por 3 a 0 nesta terça-feira, 26, no Maracanã, e encerrou a fase de grupos da Libertadores de forma invicta. Já classificado às oitavas de final, o time carioca definiu o placar no segundo tempo com dois gols de Bruno Henrique e um de Lucas Paquetá, de pênalti.

Com o resultado, o Rubro-Negro terminou o Grupo A com 16 pontos e segue na disputa pela melhor campanha geral da competição continental.

A vitória confirmou a liderança isolada do Flamengo no Grupo A da Libertadores. O time comandado por Leonardo Jardim encerrou a primeira fase sem derrotas e agora aguarda os resultados dos argentinos Independiente Rivadavia e Rosario Central para saber se avançará também com a melhor campanha geral do torneio.

O Independiente Rivadavia soma 13 pontos no Grupo C e encara o Bolívar fora de casa. Já o Rosario Central, também com 13, recebe o Independiente del Valle.

Pressão do Flamengo demorou a virar gols

Apesar do domínio desde os primeiros minutos, o Flamengo encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em vantagem no placar. O time criou chances claras ainda no primeiro tempo, mas parou na defesa peruana e na falta de precisão nas finalizações.

Aos sete minutos, Nicolás de la Cruz teve chute salvo em cima da linha por Carlos Gamarra. Pouco depois, Evertton Araújo acertou a trave em finalização de fora da área.

No segundo tempo, Emerson Royal também desperdiçou boa oportunidade ao parar em defesa do goleiro Andy Vidal.

O Flamengo só conseguiu abrir o placar aos 35 minutos da etapa final. Bruno Henrique aproveitou espaço na área e marcou o primeiro gol rubro-negro no Maracanã.

Quatro minutos depois, o atacante voltou a aparecer para ampliar e encaminhar a vitória carioca. Já nos acréscimos, Lucas Paquetá converteu cobrança de pênalti e fechou o placar em 3 a 0.

Classificado às oitavas da Libertadores, o Flamengo agora volta as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro.