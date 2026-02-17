BBB 26: quem continua no reality?

Juliano Floss: dançarino continua no BBB 26 (Gshow/Reprodução)
Repórter
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 21h43.
Com a eliminação de Marcelo nesta terça-feira, 17, o Big Brother Brasil 26 entra em uma fase decisiva.
A saída do pipoca no quinto Paredão reduz ainda mais o grupo em uma edição já marcada por tensão, votações, provas intensas e o maior número de expulsões da história do reality.
Até o momento, cinco participantes deixaram o programa por decisão do público:
A primeira eliminada da edição saiu no Paredão de estreia. Aline se envolveu em embate com Ana Paula Renault e foi emparedada por Marcelo após o Big Fone.
Na segunda semana, Matheus foi eliminado após indicação de Babu Santana. O brother foi alvo de críticas internas sobre comportamento e articulação no jogo.
Na terceira semana, Brigido disputou a permanência contra Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco. Indicado pela casa e sem direito à Prova Bate-Volta, ele deixou a competição.
Na quarta semana, Sarah tornou-se a primeira veterana eliminada. Ela enfrentou Babu Santana e Sol Vega e saiu com 69,13% dos votos após contragolpe puxado por Babu.
No quinto Paredão, Marcelo foi eliminado em disputa contra Samira e Solange Couto, encerrando sua trajetória na casa.
Além das eliminações por voto, dois participantes deixaram o programa por decisão própria ou da produção.
O BBB 26 já registra três expulsões, o maior número em uma única edição.
Na TV aberta, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável conforme a grade.
No Globoplay, assinantes acompanham câmeras exclusivas e conteúdos extras do reality.