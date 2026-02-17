BBB 26: quem continua no reality?

Com a eliminação de Marcelo nesta terça-feira, 17, o Big Brother Brasil 26 entra em uma fase decisiva.

A saída do pipoca no quinto Paredão reduz ainda mais o grupo em uma edição já marcada por tensão, votações, provas intensas e o maior número de expulsões da história do reality.

Quem continua na disputa?

Samira Solange Couto Jonas Chaiany Gabriela Milena Maxiane Breno Alberto Cowboy Leandro Ana Paula Jordana Babu Santana Juliano Floss Marciele

Quem já foi eliminado?

Até o momento, cinco participantes deixaram o programa por decisão do público:

Aline Campos

A primeira eliminada da edição saiu no Paredão de estreia. Aline se envolveu em embate com Ana Paula Renault e foi emparedada por Marcelo após o Big Fone.

Matheus

Na segunda semana, Matheus foi eliminado após indicação de Babu Santana. O brother foi alvo de críticas internas sobre comportamento e articulação no jogo.

Brigido

Na terceira semana, Brigido disputou a permanência contra Ana Paula Renault e Leandro, o Boneco. Indicado pela casa e sem direito à Prova Bate-Volta, ele deixou a competição.

Sarah

Na quarta semana, Sarah tornou-se a primeira veterana eliminada. Ela enfrentou Babu Santana e Sol Vega e saiu com 69,13% dos votos após contragolpe puxado por Babu.

Marcelo

No quinto Paredão, Marcelo foi eliminado em disputa contra Samira e Solange Couto, encerrando sua trajetória na casa.

Quem já desistiu do BBB 26?

Além das eliminações por voto, dois participantes deixaram o programa por decisão própria ou da produção.

Pedro desistiu do reality após um episódio de assédio sexual contra Jordana.

desistiu do reality após um episódio de assédio sexual contra Jordana. Henri Castelli foi desligado pela produção após dois episódios de convulsão dentro da casa.

Quem já foi expulso?

O BBB 26 já registra três expulsões, o maior número em uma única edição.

Paulo Augusto foi expulso na sexta-feira, 30 de janeiro, após empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida pelo Big Fone. Sol Vega deixou o programa na quarta-feira, 11 de fevereiro, após agredir Ana Paula Renault durante uma discussão na cozinha. Edilson “Capetinha” também foi expulso após um episódio de agressão contra o brother Leandro, ou "Boneco".

Onde assistir ao BBB 26

Na TV aberta, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável conforme a grade.

No Globoplay, assinantes acompanham câmeras exclusivas e conteúdos extras do reality.