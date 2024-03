Quem é Wanessa Camargo, expulsa do BBB 24

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24 neste sábado, 2, após briga com o colega de confinamento Davi. No final da festa de ontem na casa mais vigiada do Brasil, Wanessa foi ao Quarto Magia e bateu no pé de Davi, enquanto ele dormia. Em seguida, o baiano ficou irritado e pediu a expulsão da cantora.

A saída de Wanessa do jogo ocorreu no começo da tarde. Por volta das 13h, os participantes foram orientados pela produção a fazer as malas de Wanessa e colocar seus pertences na dispensa. Vários participantes ficaram surpresos com a saída e consternados com a decisão da produção.

A cantora não vinha se dando bem com Davi, um dos favoritos do público, além de não movimentar muito o jogo, o que fez com alguns internautas apontassem um “cancelamento” de Wanessa fora da casa.

Saiba quem é Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo tem 41 anos, é natural de Goiânia, Goiás, e filha do cantor Zezé di Camargo, da dupla com Luciano.

Ainda criança, mudou-se para São Paulo com parte da família. Wanessa seguiu os passos musicais do pai e se lançou como cantora aos 17 anos, embora tenha iniciado nas artes por meio do teatro e da dança.

Ao longo dos mais de 20 anos de carreira, emplacou sucessos como “Amor, amor”, “O amor não deixa” e “Eu quero ser o seu amor”. Fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante sua trajetória artística.

Relembre quem já saiu no BBB 24

O BBB 24 já contou com 10 paredões. O último a ser eliminado pelo público foi o cantor Rodriguinho, que saiu da casa com 78,25% dos votos. Relembre os eliminados desta edição:

Maycon; Thalyta; Pizane; Nizam; Vinicius; Luigi; Juninho; Marcus Vinícius; Deniziane; Rodriguinho.

Além dos 10 eliminados, a influenciadora Vanessa Lopes foi mais uma saída para o programa. Ela abandonou o programa em 19 de janeiro e foi diagnosticada com um "quadro psicótico agudo". Com a expulsão de Wanessa, 12 brothers já deixaram a casa nesta edição.

