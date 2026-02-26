Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Quem vai ganhar o prêmio? Sister polêmica é favorita

Levantamento do site Votalhada aponta qual participante é favorito do público após eliminação de Maxiane no 6º Paredão

BBB 26: programa começou dia 12 de janeiro (Montagem/Canva/Exame)

BBB 26: programa começou dia 12 de janeiro (Montagem/Canva/Exame)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11h23.

Tudo sobreBBB
Saiba mais

A eliminação de Maxiane no Big Brother Brasil 2026 na última terça-feira, 24, mexeu com o jogo — e com as enquetes.

Segundo levantamento do site Votalhada, Ana Paula é a favorita ao prêmio após a saída da sister.

Ela soma 64,08 % da preferência do público. 

Na sequência, aparecem Jonas Sulzbach, com 16,67%, e Alberto Cowboy, com 5,56%.

Resultado da enquete do Votalhada

  1. Ana Paula – 64,81%
  2. Jonas Sulzbach – 16,67%
  3. Alberto Cowboy – 5,56%
  4. Babu Santana – 2,78%
  5. Juliano Floss – 2,78%
  6. Marciele – 2,78%
  7. Milena – 0,93%
  8. Jordana – 0,93%
  9. Samira – 0,00%
  10. Breno – 0,00%
  11. Chaiany – 0,00%
  12. Gabriela – 0,00%
  13. Leandro – 0,00%
  14. Solange – 0,00%

6ª eliminada do BBB

Em um Paredão triplo entre Chaiany, Maxiane e Milena, foi Maxiane quem recebeu a maioria dos votos do público.

A pipoca foi a sexta eliminada da edição, com 63,21% dos votos.

Como foi a formação do 6º Paredão?

O sexto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Jonas indicou Milena, enquanto a casa votou em Alberto Cowboy. Chaiany já estava no Paredão, por conta do Duelo de Risco, e puxou Maxiane para a berlinda. Alberto se salvou pela prova Bate e Volta. 

Quem já foi eliminado?

Além de Maxiane, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade e Marcelo.

Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos do programa por agressão.

Onde assistir ao BBB 26

O programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças. Na maioria dos dias, começa por volta das 22h25. Às quartas, inicia às 23h30. Aos domingos, é exibido após o Fantástico.

No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas e conteúdos extras.

O BBB 26 tem duração aproximada de 100 dias, com previsão de término em 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Jonas Brothers anunciam show no Brasil em 2026; veja data

Sony vai reiniciar 'Aranhaverso' após sequência de fracassos

Peça de 'A Viagem' é cancelada após remake e especial fracassarem

Entenda o plano de Babu para Ana Paula e Milena saírem do BBB 26

Mais na Exame

Mercados

Ação do Nubank cai 5% após balanço: o que o mercado achou dos números?

Mundo

Instagram alertará pais sobre pesquisas perigosas de jovens no Reino Unido

Infraestrutura

Consórcio liderado pela Zetta vence leilão de R$ 6 bi da nova sede do governo de SP

ESG

BNDES e Heineken investem R$ 10 mi em restauração de aquífero em Pernambuco