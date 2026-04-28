Emmy confirma regra e barra 'Heated Rivalry' da disputa em 2026

A corrida pelo Emmy Awards ganhou um capítulo curioso e frustrante para fãs. Apesar do barulho e da popularidade, “Heated Rivalry” está fora da principal premiação da TV americana por um motivo simples: não é uma produção dos Estados Unidos.

A decisão segue as regras da Television Academy, que organiza o Emmy. Para disputar a categoria principal, uma série estrangeira precisa ser coproduzida com participação criativa e financeira americana desde o início. Não é o caso aqui.

Produzida pela emissora canadense Crave, “Heated Rivalry” até chegou ao público americano pela HBO, que comprou os direitos de exibição. Mas o acordo foi fechado apenas dias antes da estreia — e sem envolvimento na produção. Isso basta para tirá-la da disputa.

Nos bastidores, o sucesso da série levantou especulações sobre uma possível flexibilização das regras. Mas, segundo o presidente da Television Academy, Maury McIntyre, essa hipótese nunca existiu.

De acordo com ele, não houve qualquer discussão interna para permitir a participação de “Heated Rivalry” no Emmy. Nem mesmo um pedido formal foi feito à entidade.

Por que 'Heated Rivalry' não pode concorrer ao Emmy?

A explicação passa pela estrutura da premiação. Existem três frentes diferentes do Emmy: a principal (Primetime), voltada à TV americana; a da National Academy of Television Arts and Sciences, que cobre categorias como esportes e jornalismo; e a International Academy of Television Arts and Sciences, responsável por produções internacionais.

Como “Heated Rivalry” foi totalmente produzida no Canadá, ela se encaixa apenas nesta última.

O caso não é inédito. Séries estrangeiras já ficaram de fora no começo e depois passaram a disputar o Emmy quando ganharam coprodução americana em temporadas seguintes — como “Schitt's Creek”, que só se tornou elegível após acordo com uma emissora dos EUA. Mas, por enquanto, esse não é o caminho de “Heated Rivalry”.

Qual é a história de 'Heated Rivalry'?

A série acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois atletas rivais no gelo que enfrentam a pressão de um relacionamento secreto. A trama aborda os impactos do romance nas carreiras esportivas e na vida pessoal dos protagonistas.

A produção é estrelada por Hudson Williams e Connor Storrie e é baseada nos livros da escritora Rachel Reid.

A história foi apresentada no livro Heated Rivalry, de 2019, e continuada em The Long Game, lançado em 2022.