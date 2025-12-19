Epic Games libera novo jogo grátis hoje; saiba até quando resgatar

A Epic Games Store liberou nesta sexta-feira, 19, o terceiro jogo gratuito da promoção de Natal 2025. O título disponibilizado é "Eternights", que pode ser resgatado por tempo limitado. A promoção ocorre durante o período natalino e o resgate está disponível para usuários da plataforma no PC.

O jogo ficará gratuito até as 13h do dia 20 de dezembro, no horário de Brasília. Após esse período, a Epic Games Store deve liberar um novo título. A empresa retomou o modelo de um jogo grátis por dia. Cada jogo permanece disponível por apenas 24 horas. A plataforma não divulga antecipadamente os próximos títulos.

"Eternights" é um jogo de ação com elementos de romance. A narrativa se passa em um mundo à beira do colapso. O jogador precisa enfrentar criaturas hostis. Ao mesmo tempo, deve construir relacionamentos com outros personagens. O foco está na sobrevivência e nas conexões humanas. O título mistura combate e progressão narrativa.

Como resgatar 'Eternights' gratuitamente na Epic Games Store

Para resgatar o jogo, é necessário acessar a página de "Eternights" na Epic Games Store. O usuário deve estar logado em uma conta válida. Quem ainda não possui cadastro pode criar uma conta gratuitamente. Após o login, basta clicar no botão “Obter”. O jogo será adicionado à biblioteca permanentemente.

Uma vez resgatado, o título permanece disponível para download mesmo após o fim da promoção. Não é necessário realizar nenhuma compra adicional. A ação vale apenas para a versão de PC. A Epic Games Store não informou restrições regionais e a campanha é valida globalmente.

O jogo exige configurações mínimas específicas para rodar no PC: