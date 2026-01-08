Emmy cria nova categoria para premiar séries clássicas da televisão

A Academia de Televisão anunciou a criação do Prêmio Legado, nova categoria do Emmy Awards para reconhecer séries clássicas. A iniciativa marca a primeira inclusão de uma categoria permanente na premiação em quase duas décadas e já passa a valer a partir da próxima temporada.

De acordo com informações do The Hollywood Reporter, o Prêmio Legado foi criado para homenagear produções que, mesmo após o fim de sua exibição - ou ainda em atividade -, continuam relevantes para o público, a cultura e a própria indústria audiovisual.

A honraria será concedida a séries que tenham demonstrado influência contínua ao longo do tempo, indo além do sucesso momentâneo.

Quais séries podem concorrer ao Prêmio Legado do Emmy?

Para serem elegíveis, as produções precisam cumprir critérios específicos. As séries devem ter acumulado no mínimo 60 episódios, distribuídos ao longo de pelo menos cinco temporadas, além de comprovar relevância, influência ou inspiração sustentada para um gênero televisivo, para o público ou para a sociedade de forma mais ampla.

Franquias serão avaliadas como um conjunto, e não por temporadas ou episódios isolados. Isso significa que o reconhecimento considera a trajetória completa da obra, reforçando o caráter histórico do prêmio. Cada produção poderá receber o Prêmio Legado apenas uma única vez.

Dentro desses critérios, são consideradas elegíveis tanto séries já encerradas quanto produções ainda em exibição ou próximas do fim. É o caso de títulos clássicos como All in the Family (1971–1979) e Will & Grace (1998–2006; 2017–2020), além de produções longevas que seguem no ar, como Grey’s Anatomy, exibida desde 2005, e It’s Always Sunny in Philadelphia.

Séries que caminham para o encerramento, como The Late Show (1993-2026), também podem concorrer à honraria.

Como funcionará a indicação e a entrega do prêmio

As indicações ao Prêmio Legado poderão ser feitas por membros do conselho da Academia de Televisão, integrantes do comitê de prêmios especiais, profissionais da indústria e também pelo público, por meio de cartas enviadas à instituição. A seleção será realizada anualmente.

A escolha dos vencedores ficará a cargo do Comitê de Prêmios Especiais, novo nome do antigo Comitê de Prêmios dos Governadores. A estatueta poderá ser entregue em diferentes eventos oficiais da Academia, incluindo a cerimônia principal do Primetime Emmy Awards, Creative Arts Emmy Awards, o festival Televerse ou a cerimônia do Hall da Fama. O local será definido a cada ano.