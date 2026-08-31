Lionel Richie é internado na UTI após show nos EUA, diz jornal

O cantor Lionel Richie, de 77 anos, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após um show nos Estados Unidos, segundo informações do site TMZ. De acordo com a publicação, o artista está hospitalizado em St. Louis, cidade onde realizou a apresentação.

A expectativa, segundo o site, é que Richie receba alta nesta terça-feira, 1º de setembro.

Testemunhas que acompanharam o show relataram ao TMZ que o cantor apresentou dificuldades no fim da apresentação. Durante a última música do show, "All Night Long", Richie pediu à equipe uma cadeira para permanecer sentado enquanto cantava.

Outro episódio de mal-estar

Em junho, Lionel Richie também precisou de atendimento médico após passar mal durante um show em Saint Paul, nos Estados Unidos. Na ocasião, o cantor foi levado a um hospital após relatar à plateia que se sentia "tonto" e "estranho".

Na noite de estreia da turnê norte-americana de Richie — que passará por 26 cidades —, realizada na Grand Casino Arena em St. Paul, Minnesota, o artista, vencedor de quatro prêmios Grammy, apresentava visíveis dificuldades.

Segundo vídeos compartilhados na internet, Richie — que divide o protagonismo da turnê com a banda Earth, Wind & Fire — precisou se sentar várias vezes enquanto cantava "Dancing on the Ceiling".

"Quando você estiver se sentindo tonto, sente a bunda no chão", disse Richie ao público.

Embora tenha continuado a apresentação, ele fez uma pausa e deixou sua banda no palco tocando para a plateia por cerca de 15 minutos.

Quase uma hora depois, o saxofonista Dino Soldo falou ao público, informando que o show seria cancelado porque Richie "não estava se sentindo bem".

Em seguida, Richie cancelou dois shows, em Chicago e em Columbus, Ohio.

"Por recomendação médica para descansar e recuperar totalmente a saúde, Lionel Richie adiou seus dois próximos shows", anunciou a Live Nation em uma publicação nas redes sociais.

Mais tarde, ele tranquilizou os fãs, afirmando que estava bem e agradecendo pelo apoio.

"Obrigado por cada mensagem, cada palavra gentil e por todo o amor de vocês", escreveu ele em uma publicação no Instagram. "Estou bem e sou grato a todos vocês."