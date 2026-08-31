Lionel Richie é internado na UTI após show nos EUA, diz jornal

Lionel Richie: Cantor de 77 anos está hospitalizado em St. Louis e tem previsão de alta nesta terça-feira, 1º (Redes sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17h02.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 17h28.
O cantor Lionel Richie, de 77 anos, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após um show nos Estados Unidos, segundo informações do site TMZ. De acordo com a publicação, o artista está hospitalizado em St. Louis, cidade onde realizou a apresentação.
A expectativa, segundo o site, é que Richie receba alta nesta terça-feira, 1º de setembro.
Testemunhas que acompanharam o show relataram ao TMZ que o cantor apresentou dificuldades no fim da apresentação. Durante a última música do show, "All Night Long", Richie pediu à equipe uma cadeira para permanecer sentado enquanto cantava.
Em junho, Lionel Richie também precisou de atendimento médico após passar mal durante um show em Saint Paul, nos Estados Unidos. Na ocasião, o cantor foi levado a um hospital após relatar à plateia que se sentia "tonto" e "estranho".
Na noite de estreia da turnê norte-americana de Richie — que passará por 26 cidades —, realizada na Grand Casino Arena em St. Paul, Minnesota, o artista, vencedor de quatro prêmios Grammy, apresentava visíveis dificuldades.
Segundo vídeos compartilhados na internet, Richie — que divide o protagonismo da turnê com a banda Earth, Wind & Fire — precisou se sentar várias vezes enquanto cantava "Dancing on the Ceiling".
"Quando você estiver se sentindo tonto, sente a bunda no chão", disse Richie ao público.
Embora tenha continuado a apresentação, ele fez uma pausa e deixou sua banda no palco tocando para a plateia por cerca de 15 minutos.
Quase uma hora depois, o saxofonista Dino Soldo falou ao público, informando que o show seria cancelado porque Richie "não estava se sentindo bem".
Em seguida, Richie cancelou dois shows, em Chicago e em Columbus, Ohio.
"Por recomendação médica para descansar e recuperar totalmente a saúde, Lionel Richie adiou seus dois próximos shows", anunciou a Live Nation em uma publicação nas redes sociais.
Mais tarde, ele tranquilizou os fãs, afirmando que estava bem e agradecendo pelo apoio.
"Obrigado por cada mensagem, cada palavra gentil e por todo o amor de vocês", escreveu ele em uma publicação no Instagram. "Estou bem e sou grato a todos vocês."