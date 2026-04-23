Doce Maravilha: venda geral de ingressos começa hoje; veja como comprar

Após três edições, o festival Doce Maravilha retorna para sua quarta edição. O evento será realizado no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, com curadoria musical de Nelson Motta.
Entre os destaques estão Caetano Veloso ao lado de Emicida e Paulinho da Viola com Maria Bethânia.
Quando começa a venda de ingressos do Doce Maravilha?
A venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira, 23, às 12h.
Antes disso, houve pré-venda exclusiva para clientes Bradesco, com 15% de desconto, iniciada na terça-feira, 21, às 10h, e encerrada também nesta quinta-feira, às 10h.
Quanto custam os ingressos do Doce Maravilha 2026?
Na venda geral, os valores são:
Inteira: R$ 420
Solidário: R$ 273
Meia: R$ 210
Passaporte: R$ 491,40
Como comprar ingressos para o Doce Maravilha?
Os ingressos serão vendidos online exclusivamente pela Ingresse.
Também haverá ponto de venda físico no Teatro PRIO, localizado no Jockey Club Brasileiro (entrada na Av. Bartolomeu Mitre, 1.110).
Veja a programação do Doce Maravilha 2026
8 de agosto - sábado
Filmes de 'Top Gun', clássico dos anos 80, voltará aos cinemas do Brasil
- Paulinho da Viola conv. Maria Bethânia
- Bloco do Silva #3
- Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares
- Leci Brandão & Rappin’ Hood
- Cortejo Afro conv. Luedji Luna Luna & Margareth Menezes
- Amanda Magalhães
- Larinhx
- Só Lyma
- Yasmin Lisboa
- Mango DJ Set
- Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set
9 de agosto - domingo
- Caetano Veloso conv. Emicida
- Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de Selvagem?
- Falamansa conv. Ruan Vitor Vaqueirinho
- Sandra Sá: 40 anos de Sandra Sá (1986)
- Academia da Berlinda: 10 Anos de Nada Sem Ela com Louise
- Nova Orquestra toca: 20 Anos de Bloco do Eu Sozinho
- Bia Marques
- Yasmin Vilhena
- Rafa Canholato B2B Babi Facchinetti
- Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set