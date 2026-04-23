Doce Maravilha: venda geral de ingressos começa hoje; veja como comprar

Após três edições, o festival Doce Maravilha retorna para sua quarta edição. O evento será realizado no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, com curadoria musical de Nelson Motta.

Entre os destaques estão Caetano Veloso ao lado de Emicida e Paulinho da Viola com Maria Bethânia.

Quando começa a venda de ingressos do Doce Maravilha?

A venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira, 23, às 12h.

Antes disso, houve pré-venda exclusiva para clientes Bradesco, com 15% de desconto, iniciada na terça-feira, 21, às 10h, e encerrada também nesta quinta-feira, às 10h.

Quanto custam os ingressos do Doce Maravilha 2026?

Na venda geral, os valores são:

Inteira: R$ 420

Solidário: R$ 273

Meia: R$ 210

Passaporte: R$ 491,40

Como comprar ingressos para o Doce Maravilha?

Os ingressos serão vendidos online exclusivamente pela Ingresse.

Também haverá ponto de venda físico no Teatro PRIO, localizado no Jockey Club Brasileiro (entrada na Av. Bartolomeu Mitre, 1.110).

Veja a programação do Doce Maravilha 2026

8 de agosto - sábado

Paulinho da Viola conv. Maria Bethânia

Bloco do Silva #3

Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares

Leci Brandão & Rappin’ Hood

Cortejo Afro conv. Luedji Luna Luna & Margareth Menezes

Amanda Magalhães

Larinhx

Só Lyma

Yasmin Lisboa

Mango DJ Set

Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

9 de agosto - domingo