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Doce Maravilha retorna com shows de Caetano com Emicida e Bethânia com Paulinho da Viola; veja lista

Festival acontecerá no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, nos dias 7, 8 e 9 de agosto

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13h41.

Última atualização em 21 de abril de 2026 às 13h53.

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Após três edições históricas, que trouxeram encontros e shows exclusivos, o festival Doce Maravilha — com curadoria musical de Nelson Motta — retorna em grande estilo.

O evento acontecerá no Jockey Club Brasileiro, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, com grandes nomes como Caetano Veloso ao lado de Emicida e Paulinho da Viola com Maria Bethânia.

O festival também contará com outros encontros imperdíveis: o famoso bloco baiano Cortejo Afro se apresentará com Luedji Luna e Margareth Menezes; a banda de forró Falamansa terá como convidado o pequeno Ruan Vitor Vaqueirinho, sensação nas redes sociais; e a sambista Leci Brandão dividirá o palco com o rapper Rappin Hood.

Além disso, Silva trará ao Rio o "Bloco do Silva #3"; Os Paralamas do Sucesso comemoram os 40 anos do icônico álbum "Selvagem?" (o disco que inclui faixas como "Alagados" e "A novidade"); e Chico Chico prestará uma homenagem à obra de Belchior junto de Juliana Linhares, entre outras atrações.

Confira abaixo a programação completa do Doce Maravilha até o momento:

8 de agosto - sábado

  • Paulinho da Viola conv. Maria Bethânia
  • Bloco do Silva #3
  • Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares
  • Leci Brandão & Rappin’ Hood
  • Cortejo Afro conv. Luedji Luna Luna & Margareth Menezes
  • Amanda Magalhães
  • Larinhx
  • Só Lyma
  • Yasmin Lisboa
  • Mango DJ Set
  • Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

9 de agosto - domingo

  • Caetano Veloso conv. Emicida
  • Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de Selvagem?
  • Falamansa conv. Ruan Vitor Vaqueirinho
  • Sandra Sá: 40 anos de Sandra Sá (1986)
  • Academia da Berlinda: 10 Anos de Nada Sem Ela com Louise
  • Nova Orquestra toca: 20 Anos de Bloco do Eu Sozinho
  • Bia Marques
  • Yasmin Vilhena
  • Rafa Canholato B2B Babi Facchinetti
  • Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

Quando será a pré-venda?

A pré-venda de ingressos para clientes Bradesco, com 15% de desconto, começa nesta terça-feira, 21, às 10h, e vai até quinta-feira, 23, no mesmo horário.

Preços na pré-venda:

  • Inteira: R$ 357
  • Solidário: R$ 232,05
  • Meia: R$ 178,50
  • Passaporte: R$ 417,69

Quando será a venda geral de ingressos?

As vendas gerais começam na quinta-feira, 23, às 12h.

Preços na venda geral:

  • Inteira: R$ 420
  • Solidário: R$ 273
  • Meia: R$ 210
  • Passaporte: R$ 491,40

Online, os ingressos serão vendidos somente via Ingresse. O ponto de vendas credenciado é no Teatro PRIO, no Jockey Club Brasileiro (entrada na Av. Bartolomeu Mitre, 1.110).

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