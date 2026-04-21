Doce Maravilha retorna com shows de Caetano com Emicida e Bethânia com Paulinho da Viola; veja lista

Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 13h41.
Última atualização em 21 de abril de 2026 às 13h53.
Após três edições históricas, que trouxeram encontros e shows exclusivos, o festival Doce Maravilha — com curadoria musical de Nelson Motta — retorna em grande estilo.
O evento acontecerá no Jockey Club Brasileiro, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, com grandes nomes como Caetano Veloso ao lado de Emicida e Paulinho da Viola com Maria Bethânia.
O festival também contará com outros encontros imperdíveis: o famoso bloco baiano Cortejo Afro se apresentará com Luedji Luna e Margareth Menezes; a banda de forró Falamansa terá como convidado o pequeno Ruan Vitor Vaqueirinho, sensação nas redes sociais; e a sambista Leci Brandão dividirá o palco com o rapper Rappin Hood.
Além disso, Silva trará ao Rio o "Bloco do Silva #3"; Os Paralamas do Sucesso comemoram os 40 anos do icônico álbum "Selvagem?" (o disco que inclui faixas como "Alagados" e "A novidade"); e Chico Chico prestará uma homenagem à obra de Belchior junto de Juliana Linhares, entre outras atrações.
A pré-venda de ingressos para clientes Bradesco, com 15% de desconto, começa nesta terça-feira, 21, às 10h, e vai até quinta-feira, 23, no mesmo horário.
As vendas gerais começam na quinta-feira, 23, às 12h.
Online, os ingressos serão vendidos somente via Ingresse. O ponto de vendas credenciado é no Teatro PRIO, no Jockey Club Brasileiro (entrada na Av. Bartolomeu Mitre, 1.110).