Doce Maravilha retorna com shows de Caetano com Emicida e Bethânia com Paulinho da Viola; veja lista

Após três edições históricas, que trouxeram encontros e shows exclusivos, o festival Doce Maravilha — com curadoria musical de Nelson Motta — retorna em grande estilo.

O evento acontecerá no Jockey Club Brasileiro, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, com grandes nomes como Caetano Veloso ao lado de Emicida e Paulinho da Viola com Maria Bethânia.

O festival também contará com outros encontros imperdíveis: o famoso bloco baiano Cortejo Afro se apresentará com Luedji Luna e Margareth Menezes; a banda de forró Falamansa terá como convidado o pequeno Ruan Vitor Vaqueirinho, sensação nas redes sociais; e a sambista Leci Brandão dividirá o palco com o rapper Rappin Hood.

Além disso, Silva trará ao Rio o "Bloco do Silva #3"; Os Paralamas do Sucesso comemoram os 40 anos do icônico álbum "Selvagem?" (o disco que inclui faixas como "Alagados" e "A novidade"); e Chico Chico prestará uma homenagem à obra de Belchior junto de Juliana Linhares, entre outras atrações.

Confira abaixo a programação completa do Doce Maravilha até o momento:

8 de agosto - sábado

Paulinho da Viola conv. Maria Bethânia

Bloco do Silva #3

Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares

Leci Brandão & Rappin’ Hood

Cortejo Afro conv. Luedji Luna Luna & Margareth Menezes

Amanda Magalhães

Larinhx

Só Lyma

Yasmin Lisboa

Mango DJ Set

Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

9 de agosto - domingo

Caetano Veloso conv. Emicida

Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de Selvagem?

Falamansa conv. Ruan Vitor Vaqueirinho

Sandra Sá: 40 anos de Sandra Sá (1986)

Academia da Berlinda: 10 Anos de Nada Sem Ela com Louise

Nova Orquestra toca: 20 Anos de Bloco do Eu Sozinho

Bia Marques

Yasmin Vilhena

Rafa Canholato B2B Babi Facchinetti

Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

Quando será a pré-venda?

A pré-venda de ingressos para clientes Bradesco, com 15% de desconto, começa nesta terça-feira, 21, às 10h, e vai até quinta-feira, 23, no mesmo horário.

Preços na pré-venda:

Inteira: R$ 357

Solidário: R$ 232,05

Meia: R$ 178,50

Passaporte: R$ 417,69

Quando será a venda geral de ingressos?

As vendas gerais começam na quinta-feira, 23, às 12h.

Preços na venda geral:

Inteira: R$ 420

Solidário: R$ 273

Meia: R$ 210

Passaporte: R$ 491,40

Online, os ingressos serão vendidos somente via Ingresse. O ponto de vendas credenciado é no Teatro PRIO, no Jockey Club Brasileiro (entrada na Av. Bartolomeu Mitre, 1.110).