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‘Michael’ bate recorde e se torna a maior bilheteria da Lionsgate

Cinebiografia estrelada por Jaafar Jackson supera os maiores sucessos do estúdio e se aproxima de novos recordes no cinema

'Michael': Desempenho internacional impulsionou a produção ao topo do ranking histórico do estúdio (Glen Wilson/Lionsgate/Divulgação)

'Michael': Desempenho internacional impulsionou a produção ao topo do ranking histórico do estúdio (Glen Wilson/Lionsgate/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13h50.

A cinebiografia "Michael", que retrata a trajetória de Michael Jackson, alcançou um marco histórico nas bilheterias mundiais.

Com arrecadação de US$ 898 milhões, o longa se tornou o filme de maior sucesso comercial da história da Lionsgate, superando todos os títulos lançados pelo estúdio até hoje.

Filme arrecadou quase US$ 900 milhões

O resultado coloca a produção à frente de sucessos como "Jogos Vorazes - Em Chamas" e "A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2", que anteriormente lideravam o ranking de maiores bilheterias da companhia, com US$ 865 milhões e US$ 868,5 milhões registrados pelos dois títulos, respectivamente.

Dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do artista, o longa acompanha a ascensão de Michael Jackson desde os tempos do grupo Jackson 5 até sua consagração como o Rei do Pop.

Do montante arrecadado, aproximadamente US$ 354 milhões foram registrados na América do Norte, enquanto os mercados internacionais responderam por mais de US$ 543 milhões.

Longa foi um sucesso fora dos EUA

Reino Unido e Irlanda lideraram a arrecadação, com mais de US$ 68 milhões em bilheteria. A França aparece na sequência, com US$ 54,5 milhões, seguida pela Alemanha, que somou US$ 34,3 milhões.

O Brasil também teve papel importante no desempenho global do longa, arrecadando US$ 32,2 milhões. O resultado representa a maior bilheteria de um filme distribuído pela Universal Pictures relacionado a Michael Jackson no país.

Já a Austrália contribuiu com US$ 30,7 milhões, enquanto México, Espanha, Itália e Holanda registraram desempenhos sólidos e ajudaram a impulsionar a receita internacional da produção.

Outro destaque foi a Rússia, onde o filme arrecadou quase US$ 10 milhões por meio da distribuidora local Volga, consolidando-se como um dos mercados relevantes para o sucesso mundial da cinebiografia.

'Michael' pode ultrapassar cinebiografia de Freddie Mercury

O filme ainda pode ampliar sua vantagem nas próximas semanas. "Michael" segue em cartaz em diversos mercados e continua próximo de quebrar outro recorde importante: o de maior cinebiografia musical da história do cinema, atualmente associado a Bohemian Rhapsody, que arrecadou US$ 911 milhões globalmente.

Além disso, o filme ainda não estreou no Japão, um dos mercados mais relevantes para Michael Jackson ao redor do mundo, que receberá o longa somente em 12 de junho. O histórico é promissor: o documentário "This Is It", de 2009, arrecadou aproximadamente US$ 57 milhões no país, registrando ali seu segundo melhor resultado internacional.

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