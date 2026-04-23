De pirata a plataforma — a virada de 20 anos da fundação do Spotify

Uma crise bilionária, uma geração acostumada a baixar música de graça e uma indústria sem resposta clara. Foi diante desse cenário que nasceu o Spotify, fundado há 20 anos.

No fim dos anos 1990, o modelo de negócios da música parecia inabalável. CDs caros, vendas em escala global e artistas como Backstreet Boys e Britney Spears dominando rankings. A quebra veio em 1999, quando Shawn Fanning lançou o Napster, um programa que permitia compartilhar músicas gratuitamente, em escala global e instantânea.

Em menos de dois anos, o serviço atingiu mais de 80 milhões de usuários. A reação da indústria foi judicial: o Napster foi derrubado em 2002. O problema é que o comportamento já havia mudado.

Na época, plataformas como Kazaa, LimeWire e eMule começaram a ocupar espaço. Na Suécia, o The Pirate Bay levou o modelo ao limite, operando de forma aberta e desafiando autoridades na ramo da pirataria.

O impacto foi direto no caixa: entre 1999 e 2009, a receita global da música gravada caiu pela metade. Gravadoras passaram a processar usuários — uma estratégia liderada pela Recording Industry Association of America.

A aposta que mudou o jogo

Em meio a uma das maiores crises da indústria musical, Daniel Ek formulou uma pergunta simples: e se fosse possível criar um serviço que democratize o acesso à música, e sem depender da pirataria?

Em 2006, ao lado de Martin Lorentzon, ele fundou o Spotify em Estocolmo. A ideia exigia resolver um impasse central: convencer gravadoras como Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group e EMI a liberar seus catálogos para um modelo de streaming.

O acordo veio com concessões — incluindo participação acionária — e uma promessa: tornar o acesso legal mais conveniente do que o ilegal.

Lançado em 2008 na Europa, o serviço apostou em um modelo freemium: gratuito com anúncios ou pago sem interrupções. A diferença estava na experiência. As músicas carregavam instantaneamente, a busca era simples e o catálogo amplo o suficiente para evitar que o usuário recorresse à pirataria.

A entrada nos Estados Unidos, em 2011, consolidou de vez o modelo em escala global.

O tamanho da virada

Duas décadas depois, o streaming não só substituiu o download ilegal como redefiniu o consumo de música. O Spotify chegou a 2025 com 751 milhões de usuários ativos mensais e 290 milhões de assinantes pagos, liderando o mercado global à frente de Apple Music e Amazon Music.

O catálogo ultrapassa 100 milhões de faixas, além de milhões de podcasts e audiolivros. Em 2018, a empresa abriu capital na Bolsa de Nova York, com avaliação inicial de US$ 26,5 bilhões.

A lógica que surge dessa trajetória é contraintuitiva: em vez de priorizar rentabilidade imediata, o Spotify estruturou um modelo que dependia de perder dinheiro por anos para construir escala suficiente.