Filmes de 'Top Gun', clássico dos anos 80, voltará aos cinemas do Brasil

Os filmes “Top Gun: Ases Indomáveis” (1986) e “Top Gun: Maverick”, estrelados por Tom Cruise, serão reexibidos nos cinemas brasileiros com distribuição da Paramount Pictures. As produções ficarão em cartaz por um período de uma semana.

O longa original retorna às salas de cinema a partir de 13 de maio, data em que é celebrado o Top Gun Day. Já a sequência “Top Gun: Maverick” entra em exibição no dia 14 de maio. A reexibição ocorre em um ano especial para a franquia, que completa 40 anos desde o lançamento do primeiro filme.

Lançado em 2022, “Top Gun: Maverick” acumulou recordes de bilheteria. O filme registrou a maior estreia da carreira de Tom Cruise no Brasil, com arrecadação superior a R$ 110 milhões. No cenário internacional, a produção se tornou um fenômeno global ao alcançar mais de US$ 1,3 bilhão em bilheteria mundial, encerrando o ano como o filme de maior arrecadação de 2022 e o maior sucesso comercial da carreira do ator e produtor.

Enredo de Top Gun: Maverick

Na trama, Pete “Maverick” Mitchell retorna à escola de aviação Top Gun como mentor de uma nova geração de pilotos. À beira de deixar a aviação de caça por não seguir rigorosamente as normas, o personagem passa a treinar um grupo cada vez menor de profissionais, em um contexto marcado pela popularidade dos drones.

Diante de uma missão considerada quase suicida contra um inimigo, Maverick precisa preparar os jovens pilotos para um desempenho impecável. Ao mesmo tempo, ele enfrenta conflitos ligados ao seu passado, que dificultam a execução da missão sem que perca sua própria essência.

Além de Tom Cruise, o elenco conta com Miles Teller, Glen Powell, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Lewis Pullman e Val Kilmer, que reprisa o papel de Iceman. O ator morreu em abril de 2025.