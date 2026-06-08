Apple anuncia macOS Golden Gate 27 com ajustes no visual Liquid Glass

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 8, durante o evento de novidades WWDC, o macOS Golden Gate 27, próxima grande atualização do sistema operacional dos computadores Mac. A nova versão terá mudanças no visual Liquid Glass, busca refeita e padronização dos cantos arredondados em janelas e aplicativos.

O principal foco da atualização está no Liquid Glass, linguagem visual apresentada no macOS Tahoe 26. Ao longo do último ano, uma das críticas mais frequentes ao sistema anterior foi a sensação de que o novo design havia sido aplicado de forma incompleta em diferentes áreas da interface.

Com o macOS Golden Gate 27, a Apple afirma ter refinado elementos visuais para que eles pareçam mais integrados ao novo padrão gráfico. A empresa também dará mais controle ao usuário sobre a intensidade do efeito Liquid Glass aplicado à interface.

A mudança deve permitir que cada pessoa ajuste o nível de transparência e profundidade visual do sistema, em vez de aceitar uma configuração única definida pela Apple. O efeito também será revisado nos ícones dos sistemas da companhia, com a promessa de maior consistência entre Mac, iPhone, iPad e outros dispositivos.

Janelas ganham cantos padronizados no novo macOS

Outra alteração anunciada pela Apple envolve os cantos arredondados das janelas. No macOS Tahoe 26, o raio de curvatura podia variar conforme os elementos no topo da interface, o que gerou críticas sobre falta de uniformidade no sistema.

No macOS Golden Gate 27, a empresa diz que adotará um raio fixo para janelas de sistema e aplicativos. A padronização será aplicada inclusive a apps que ainda não tenham sido atualizados para a nova versão do macOS.

A Apple também reformulou a forma como o sistema indexa arquivos, pastas e aplicativos. A mudança busca corrigir uma queixa recorrente de usuários de versões anteriores, em que o Finder, gerenciador de arquivos do Mac, podia deixar de encontrar conteúdos armazenados no computador.