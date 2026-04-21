Pré-venda de ingressos para o Doce Maravilha começa nesta terça; veja preços e como comprar

Depois de três edições memoráveis, que apresentaram shows e encontros exclusivos, o festival Doce Maravilha está de volta com tudo. O festival conta com a curadoria musical de Nelson Motta.

O evento será realizado no Jockey Club Brasileiro, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, e contará com apresentações de grandes artistas como Caetano Veloso e Emicida, além de Paulinho da Viola e Maria Bethânia.

O festival também promete encontros imperdíveis, como o bloco baiano Cortejo Afro, que se apresentará ao lado de Luedji Luna e Margareth Menezes. A banda de forró Falamansa trará como convidado o jovem Ruan Vitor Vaqueirinho, sucesso nas redes sociais, enquanto a sambista Leci Brandão dividirá o palco com o rapper Rappin Hood.

Outras atrações de peso incluem o "Bloco do Silva #3", que Silva trará ao Rio, a celebração dos 40 anos do álbum "Selvagem?" pelos Paralamas do Sucesso — disco icônico com faixas como "Alagados" e "A novidade" — e a homenagem de Chico Chico à obra de Belchior, ao lado de Juliana Linhares. Além de outras surpresas.

Como será pré-venda de ingressos?

A pré-venda de ingressos do Doce Maravilha para clientes Bradesco, com 15% de desconto, começa nesta terça-feira, 21, às 10h, e vai até quinta-feira, 23, no mesmo horário.

Preços na pré-venda:

Inteira: R$ 357

Solidário: R$ 232,05

Meia: R$ 178,50

Passaporte: R$ 417,69

Quando será a venda geral de ingressos?

As vendas gerais começam na quinta-feira, 23, às 12h.

Preços na venda geral:

Inteira: R$ 420

Solidário: R$ 273

Meia: R$ 210

Passaporte: R$ 491,40

Online, os ingressos serão vendidos somente via Ingresse. O ponto de vendas credenciado é no Teatro PRIO, no Jockey Club Brasileiro (entrada na Av. Bartolomeu Mitre, 1.110).

Confira abaixo a programação completa do Doce Maravilha até o momento:

8 de agosto - sábado

Paulinho da Viola conv. Maria Bethânia

Bloco do Silva #3

Chico Chico celebra: Belchior com Juliana Linhares

Leci Brandão & Rappin’ Hood

Cortejo Afro conv. Luedji Luna Luna & Margareth Menezes

Amanda Magalhães

Larinhx

Só Lyma

Yasmin Lisboa

Mango DJ Set

Nelson Motta & Lou Cascudo apresentam: Noites Tropicais DJ Set

9 de agosto - domingo