Pré-venda de ingressos para o Doce Maravilha começa nesta terça; veja preços e como comprar

Após três edições históricas, que trouxeram encontros e shows exclusivos, o festival Doce Maravilha — com curadoria musical de Nelson Motta — retorna em grande estilo. O evento acontecerá no Jockey Club Brasileiro, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, com grandes nomes como Caetano Veloso ao lado de Emicida e Paulinho da Viola com Maria Bethânia. O festival também contará com outros encontros imperdíveis: o famoso bloco baiano Cortejo Afro se apresentará com Luedji Luna e Margareth Menezes; a banda de forró Falamansa terá como convidado o pequeno Ruan Vitor Vaqueirinho, sensação nas redes sociais; e a sambista Leci Brandão dividirá o palco com o rapper Rappin Hood. Além disso, Silva trará ao Rio o "Bloco do Silva #3"; Os Paralamas do Sucesso comemoram os 40 anos do icônico álbum Selvagem? (o disco que inclui faixas como "Alagados" e "A novidade"); e Chico Chico prestará uma homenagem à obra de Belchior junto de Juliana Linhares, entre outras atrações. (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 13h53.
Depois de três edições memoráveis, que apresentaram shows e encontros exclusivos, o festival Doce Maravilha está de volta com tudo. O festival conta com a curadoria musical de Nelson Motta.
O evento será realizado no Jockey Club Brasileiro, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, e contará com apresentações de grandes artistas como Caetano Veloso e Emicida, além de Paulinho da Viola e Maria Bethânia.
O festival também promete encontros imperdíveis, como o bloco baiano Cortejo Afro, que se apresentará ao lado de Luedji Luna e Margareth Menezes. A banda de forró Falamansa trará como convidado o jovem Ruan Vitor Vaqueirinho, sucesso nas redes sociais, enquanto a sambista Leci Brandão dividirá o palco com o rapper Rappin Hood.
Outras atrações de peso incluem o "Bloco do Silva #3", que Silva trará ao Rio, a celebração dos 40 anos do álbum "Selvagem?" pelos Paralamas do Sucesso — disco icônico com faixas como "Alagados" e "A novidade" — e a homenagem de Chico Chico à obra de Belchior, ao lado de Juliana Linhares. Além de outras surpresas.
A pré-venda de ingressos do Doce Maravilha para clientes Bradesco, com 15% de desconto, começa nesta terça-feira, 21, às 10h, e vai até quinta-feira, 23, no mesmo horário.
As vendas gerais começam na quinta-feira, 23, às 12h.
Online, os ingressos serão vendidos somente via Ingresse. O ponto de vendas credenciado é no Teatro PRIO, no Jockey Club Brasileiro (entrada na Av. Bartolomeu Mitre, 1.110).