Após 26 anos, 'Todo Mundo em Pânico' atinge melhor abertura nos cinemas

O retorno de uma das séries de comédia mais populares dos cinemas começou com números expressivos. Apenas nos primeiros dias em cartaz, "Todo Mundo em Pânico 6" registrou a maior abertura da história da franquia, superando recordes que permaneciam intactos há duas décadas.

Longa superou estreia de 2006

Segundo dados divulgados pela Variety, o longa arrecadou US$ 55 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos. O resultado supera os US$ 49,7 milhões obtidos por "Todo Mundo em Pânico 4" em 2006, que até então detinha a melhor estreia da série.

O desempenho internacional também chamou atenção. Em escala global, a produção alcançou US$ 105,5 milhões em bilheteria, estabelecendo a maior abertura da franquia em seus 26 anos de existência. O resultado é ainda mais relevante considerando que o filme teve orçamento estimado em US$ 30 milhões.

Antes mesmo da estreia, o mercado já demonstrava otimismo. Projeções apontavam que o filme poderia se tornar a maior abertura da saga, impulsionado pelo retorno dos irmãos Wayans e pela nostalgia em torno da marca.

"O público será diversificado, com forte presença de negros, latinos e mulheres", apontava uma análise prévia de mercado divulgada pelo Deadline antes da estreia.

O novo capítulo marca o reencontro da franquia com seus criadores originais. Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans retornam à série pela primeira vez desde "Todo Mundo em Pânico 2", lançado em 2001. O elenco também traz de volta nomes marcantes como Anna Faris e Regina Hall.

Paródia marcou as últimas duas décadas

Lançada em 2000 como uma paródia dos filmes de terror que dominavam Hollywood na época, a franquia se transformou em um fenômeno cultural. O primeiro longa arrecadou US$ 278 milhões mundialmente e deu origem a cinco continuações.

Em sua nova aventura, "Todo Mundo em Pânico 6" satiriza sucessos recentes do gênero, incluindo "M3GAN", "Sorria", "A Substância" e "Pecadores". A estratégia parece ter funcionado. Pelo menos nas bilheterias, a franquia mostrou que ainda consegue arrancar gargalhadas e atrair multidões aos cinemas.