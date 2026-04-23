Quanto Olivia Rodrigo gastou para gravar em Versailles?

Olivia Rodrigo: Uso do palácio francês em produção musical reacende interesse sobre aluguel do espaço histórico (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 23 de abril de 2026 às 05h40.
O lançamento do clipe de Olivia Rodrigo chamou atenção não apenas pela estética grandiosa, mas também pelo cenário escolhido: o Palácio de Versailles, um dos monumentos mais famosos do mundo. Mas, afinal, quanto custa gravar em um lugar histórico?
Segundo a revista Elle Decor, a produção do filme "Maria Antonieta" (2006), dirigido por Sofia Coppola, pagou cerca de 15 mil euros por dia para filmar no local. Já o portal ABC News publicou, em 2010, que filmagens no local giravam em torno de 21 mil euros por dia.
Em uma estimativa feita pela Exame, com a valorização do espaço, inflação europeia, reforço na segurança e aumento da procura por locações históricas, os valores atualmente podem girar em torno de:
Sem números oficiais divulgados pela equipe da cantora, a estimativa mais plausível para um clipe internacional gravado em Versailles gira entre 50 mil e 150 mil euros no total, o equivalente a aproximadamente R$ 320 mil a R$ 960 mil, na cotação atual.
O clipe passa por diversos ambientes históricos de local, entre eles a Galeria das Batalhas, áreas dos Apartamentos da Rainha e outros corredores luxuosos repletos de dourados e móveis de época. A Galeria das Batalhas é um grande salão inaugurado no século XIX, durante o governo de Luís Filipe, com cerca de 120 metros de extensão e marcado por enormes pinturas que celebram conquistas militares da França. Já os Apartamentos da Rainha reúnem salas que serviram como residência oficial das monarcas francesas, com destaque para o quarto cerimonial, painéis de madeira trabalhada e paredes revestidas de seda. Esses espaços revelam tanto a imponência pública do palácio quanto a atmosfera mais reservada da antiga realeza.
“Tive a sorte de gravar o videoclipe em Versailles há alguns meses com a maravilhosa Petra Collins e estou muito feliz com o resultado”, escreveu Rodrigo em seu perfil no Instagram.
Alugar um patrimônio histórico como Versailles envolve mais do que a simples cessão do espaço. Normalmente, entram no pacote: