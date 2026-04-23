Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quanto Olivia Rodrigo gastou para gravar em Versailles?

Gravar em um dos palácios mais famosos do planeta pode sair por dezenas de milhares de euros

Olivia Rodrigo: Uso do palácio francês em produção musical reacende interesse sobre aluguel do espaço histórico (Divulgação)

Olivia Rodrigo: Uso do palácio francês em produção musical reacende interesse sobre aluguel do espaço histórico (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de abril de 2026 às 05h40.

O lançamento do clipe de Olivia Rodrigo chamou atenção não apenas pela estética grandiosa, mas também pelo cenário escolhido: o Palácio de Versailles, um dos monumentos mais famosos do mundo. Mas, afinal, quanto custa gravar em um lugar histórico?

Segundo a revista Elle Decor, a produção do filme "Maria Antonieta" (2006), dirigido por Sofia Coppola, pagou cerca de 15 mil euros por dia para filmar no local. Já o portal ABC News publicou, em 2010, que filmagens no local giravam em torno de 21 mil euros por dia.

Quanto custaria gravar em Versailles hoje?

Em uma estimativa feita pela Exame, com a valorização do espaço, inflação europeia, reforço na segurança e aumento da procura por locações históricas, os valores atualmente podem girar em torno de:

  • 20 mil a 35 mil euros por dia para jardins e áreas externas
  • 30 mil a 60 mil euros por dia para salões internos e áreas nobres
  • 80 mil euros ou mais em casos de fechamento parcial, filmagens noturnas ou grandes operações técnicas.

Quanto Olivia Rodrigo pode ter desembolsado?

Sem números oficiais divulgados pela equipe da cantora, a estimativa mais plausível para um clipe internacional gravado em Versailles gira entre 50 mil e 150 mil euros no total, o equivalente a aproximadamente R$ 320 mil a R$ 960 mil, na cotação atual.

O clipe passa por diversos ambientes históricos de local, entre eles a Galeria das Batalhas, áreas dos Apartamentos da Rainha e outros corredores luxuosos repletos de dourados e móveis de época. A Galeria das Batalhas é um grande salão inaugurado no século XIX, durante o governo de Luís Filipe, com cerca de 120 metros de extensão e marcado por enormes pinturas que celebram conquistas militares da França. Já os Apartamentos da Rainha reúnem salas que serviram como residência oficial das monarcas francesas, com destaque para o quarto cerimonial, painéis de madeira trabalhada e paredes revestidas de seda. Esses espaços revelam tanto a imponência pública do palácio quanto a atmosfera mais reservada da antiga realeza.

“Tive a sorte de gravar o videoclipe em Versailles há alguns meses com a maravilhosa Petra Collins e estou muito feliz com o resultado”, escreveu Rodrigo em seu perfil no Instagram

O que está incluído no custo?

Alugar um patrimônio histórico como Versailles envolve mais do que a simples cessão do espaço. Normalmente, entram no pacote:

  • autorização oficial do monumento
  • equipe técnica local
  • segurança reforçada
  • seguro patrimonial
  • controle de acesso
  • proteção de pisos e obras de arte
  • limpeza especializada após as gravações
yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Música

Mais de Pop

Vitória de Ana Paula Renault desbancou audiência de Palmeiras x Corinthians

Final do BBB 26 tem 'explosão' de engajamento e domina as redes

BBB 26 fecha temporada com recordes no digital e alta na TV Globo

Filmes de 'Top Gun', clássico dos anos 80, voltará aos cinemas do Brasil

Mais na Exame

Esporte

Por que João Fonseca só estreia na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid

Ciência

O enigma matemático em que números explodem sem parar

Mercados

PMIs globais, emprego nos EUA e balanços: o que move os mercados

Mercado Imobiliário

Com BTG no controle do Jardim das Perdizes, dívida da Tecnisa cai 70%