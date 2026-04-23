Quanto Olivia Rodrigo gastou para gravar em Versailles?

O lançamento do clipe de Olivia Rodrigo chamou atenção não apenas pela estética grandiosa, mas também pelo cenário escolhido: o Palácio de Versailles, um dos monumentos mais famosos do mundo. Mas, afinal, quanto custa gravar em um lugar histórico?

Segundo a revista Elle Decor, a produção do filme "Maria Antonieta" (2006), dirigido por Sofia Coppola, pagou cerca de 15 mil euros por dia para filmar no local. Já o portal ABC News publicou, em 2010, que filmagens no local giravam em torno de 21 mil euros por dia.

Quanto custaria gravar em Versailles hoje?

Em uma estimativa feita pela Exame, com a valorização do espaço, inflação europeia, reforço na segurança e aumento da procura por locações históricas, os valores atualmente podem girar em torno de:

20 mil a 35 mil euros por dia para jardins e áreas externas

para jardins e áreas externas 30 mil a 60 mil euros por dia para salões internos e áreas nobres

para salões internos e áreas nobres 80 mil euros ou mais em casos de fechamento parcial, filmagens noturnas ou grandes operações técnicas.

Quanto Olivia Rodrigo pode ter desembolsado?

Sem números oficiais divulgados pela equipe da cantora, a estimativa mais plausível para um clipe internacional gravado em Versailles gira entre 50 mil e 150 mil euros no total, o equivalente a aproximadamente R$ 320 mil a R$ 960 mil, na cotação atual.

O clipe passa por diversos ambientes históricos de local, entre eles a Galeria das Batalhas, áreas dos Apartamentos da Rainha e outros corredores luxuosos repletos de dourados e móveis de época. A Galeria das Batalhas é um grande salão inaugurado no século XIX, durante o governo de Luís Filipe, com cerca de 120 metros de extensão e marcado por enormes pinturas que celebram conquistas militares da França. Já os Apartamentos da Rainha reúnem salas que serviram como residência oficial das monarcas francesas, com destaque para o quarto cerimonial, painéis de madeira trabalhada e paredes revestidas de seda. Esses espaços revelam tanto a imponência pública do palácio quanto a atmosfera mais reservada da antiga realeza.

“Tive a sorte de gravar o videoclipe em Versailles há alguns meses com a maravilhosa Petra Collins e estou muito feliz com o resultado”, escreveu Rodrigo em seu perfil no Instagram.

O que está incluído no custo?

Alugar um patrimônio histórico como Versailles envolve mais do que a simples cessão do espaço. Normalmente, entram no pacote: