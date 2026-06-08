Vendas de ingressos para o Rock In Rio começam hoje; confira o horário

Rock in Rio: venda geral de ingressos começa nesta segunda-feira, 8 (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de junho de 2026 às 14h14.
Vendas de ingressos para o Rock in Rio 2026 começam nesta segunda-feira, 8. A comercialização será aberta ao público geral a partir das 19h, exclusivamente pela plataforma Ticketmaster.
A expectativa é alta após a pré-venda realizada na última terça-feira, 2, quando os ingressos para todos os dias do festival se esgotaram em menos de duas horas, de acordo com o G1. Na ocasião, a compra estava restrita a associados do Rock in Rio Club e clientes Itaú.
O festival acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro, e terá atrações como Elton John, Foo Fighters, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Calvin Harris e Twenty One Pilots.
A venda geral dos ingressos começa nesta segunda-feira, 8, às 19h, exclusivamente pelo site da Ticketmaster.
Segundo a organização, cada cliente poderá adquirir até quatro ingressos por dia de festival em um mesmo CPF, com limite de uma meia-entrada por dia.
Pessoas com deficiência poderão comprar, além do próprio ingresso, uma meia-entrada adicional para acompanhante em cada dia adquirido.
Os valores divulgados para o Rock in Rio 2026 são:
De acordo com a organização, não haverá cobrança de taxa de serviço.
O festival será realizado nos dias:
Entre os artistas já confirmados estão:
Além dos nomes do Palco Mundo, o evento também contará com atrações distribuídas pelos palcos Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village ao longo dos sete dias de programação.