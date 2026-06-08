Strategy compra 1.550 bitcoins após venda polêmica de 32 BTC

Na semana passada, a Strategy adquiriu 1.550 bitcoins por aproximadamente US$ 101,3 milhões, elevando seu patrimônio total para 845.256 BTC.

De acordo com um formulário 8-K enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) nesta segunda-feira, 8, a empresa pagou um preço médio de US$ 65.332 por bitcoin pela compra. As reservas totais de bitcoin da Strategy foram adquiridas a um preço médio de US$ 75.680 por BTC, totalizando um custo aproximado de US$ 63,97 bilhões.

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A aquisição mais recente foi financiada com recursos provenientes da venda de ações ordinárias Classe A por meio do programa de oferta pública da empresa. De acordo com o documento, a Strategy gerou US$ 181 milhões em receita líquida com essas vendas de ações durante a primeira semana de junho.

A Strategy detém atualmente 845.256 BTC. Com o preço atual do bitcoin em torno de US$ 63.600, suas reservas valem aproximadamente US$ 53,8 bilhões.

As ações da empresa subiram 6,55% nas negociações pré-mercado, para US$ 126,90, após a divulgação, de acordo com dados do Yahoo Finance no momento da redação deste texto.

Strategy volta a investir em bitcoin

A aquisição mais recente surge na sequência de uma publicação de domingo no X feita pelo presidente executivo da Strategy, Michael Saylor, que afirmou ser "um bom momento para adicionar mais pontos".

A compra também marca a retomada da estratégia de acumulação de BTC da empresa, após a controversa venda de 32 BTC na última segunda-feira , a primeira desde 2022.

O preço do bitcoin caiu 21% após a venda, chegando a testar brevemente a marca de US$ 61.000 pela primeira vez em quatro meses, o que gerou fortes críticas de investidores que alertaram para um potencial "ciclo vicioso" caso a empresa fosse obrigada a vender suas reservas.

O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, rebateu as críticas a Saylor na sexta-feira, depois que o apresentador da CNBC, Jim Cramer, o acusou de "assassinar o bitcoin". Ju argumentou que o bitcoin teria caído para US$ 22.000 se não fossem pelas compras da Strategy.

Em um relatório divulgado na segunda-feira, analistas da Bernstein afirmaram que a Strategy continuou a aumentar sua posição em bitcoin mesmo com uma queda de preço de aproximadamente 50% e destacaram seu balanço patrimonial resiliente, com alta garantia e liquidez, reiterando a recomendação de "Desempenho Superior" e o preço-alvo de US$ 450 para as ações.

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