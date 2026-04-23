Dia Mundial do Livro: 26 livros que CEOs recomendam que você leia

Nesta quinta-feira, 23, é celebrado o Dia Mundial do Livro. Para marcar a data, a EXAME convidou CEOs e executivos de grandes empresas a indicar as obras que mais os impactaram.

Participam da seleção líderes de companhias como Wellhub, Uber Brasil, Amazon Brasil, Grupo SBF, Gupy, Grupo Heineken e HP.

As recomendações reúnem uma variedade de gêneros e temas, que vão de negócios e liderança a tecnologia, saúde, comportamento e literatura, incluindo tanto best-sellers internacionais quanto obras de autores brasileiros.

A seguir, confira as recomendações.

Silvia Penna, diretora-geral da Uber Brasil

CEO da Uber, Silvia Penna (Leandro Fonseca /Exame)

Livro favorito: "A marca da vitória", de Phil Knight

Neste livro, Phil Knight narra a criação da Nike a partir de uma decisão tomada ainda jovem de seguir um caminho próprio. Com um investimento inicial de US$ 50 emprestados pelo pai, ele começou importando tênis do Japão e, aos poucos, transformou o negócio em uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Ao longo da trajetória, o autor detalha os desafios enfrentados, os riscos, a concorrência e os momentos decisivos, além de relembrar a construção da identidade da empresa — como o nome, o logotipo e os primeiros contratos com atletas — e o papel de figuras-chave, como Bill Bowerman e os primeiros funcionários, na formação da cultura da Nike.

Outras recomendações:

“A próxima onda: inteligência artificial, poder e o maior dilema do século XXI", de Mustafa Suleyman e Michael Bhaskar

“Guga, um Brasileiro”, de Gustavo Kuerten

“A coragem de ser imperfeito”, de Brené Brown

“A Nova China - Para Além do Capitalismo e do Socialismo”, de Keyu Jin

Ricardo Guerra, líder do Wellhub no Brasil

Ricardo Guerra, líder do Wellhub no Brasil (Wellhub/Divulgação)

Livro Favorito: "Outlive: A arte e a ciência de viver mais e melhor", de Peter Attia

"Attia muda completamente a forma de pensar saúde: não como ausência de doença, mas como capacidade de viver bem — com energia, lucidez e autonomia — até o fim da vida. Ele organiza com clareza o que realmente importa: força, VO₂ máximo, nutrição com qualidade metabólica, sono e equilíbrio emocional. Mais do que teoria, é um chamado à responsabilidade individual: construir hoje o corpo e a mente que queremos ter nas próximas décadas."

Outras recomendações:

"Radical Candor", de Kim Scott

"Um dos livros que mais indico para líderes. Em ambientes onde evitar conflito ainda é visto como virtude, ele mostra que o verdadeiro respeito está em dizer a verdade com clareza — sem perder o cuidado com o outro. Liderar é desenvolver pessoas, e isso exige coragem para ter conversas difíceis. Esse livro é um guia direto, aplicável e transformador para construir times de alta performance com confiança real."

"A Erva do Diabo", de Carlos Castaneda

"O início de uma jornada que vai muito além da literatura. Através de Dom Juan, Castaneda provoca uma ruptura com o automatismo da vida moderna. Fala sobre consciência, disciplina e sobre viver de forma intencional. Para mim, é um livro sobre liderança interna — sobre não ser conduzido pelo mundo, mas escolher o próprio caminho com clareza e coragem."

"Game of Thrones", de George R. R. Martin

"Os livros são uma aula profunda sobre poder, estratégia e natureza humana. Muito além da série, trazem nuances sobre liderança, cultura e consequências de decisões em ambientes complexos. Mostram que liderança não é discurso — é responsabilidade, consistência e capacidade de agir mesmo quando há custo pessoal."

Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon Brasil

Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon Brasil (Leandro Fonseca /Exame)

A CEO da Amazon Brasil diz que prioriza leituras de literatura como forma de desconectar da rotina. Segundo ela, apesar de gostar de temas de negócios, o tempo limitado faz com que prefira se dedicar a obras literárias.

Entre as leituras recentes, destaca "Dakota Blues", de Simone Az, ambientado em São Paulo em um período que remete à sua adolescência, e "Mata Doce", de Luciany Aparecida, que fala um pouco sobre o interior do Brasil.

“Nos últimos dois ou três anos, tenho lido muitos livros de escritoras brasileiras”, conta Juliana. Entre as autoras que mais a marcaram está Andrea Del Fuego. A executiva diz que começou pela obra “A Pediatra” e, desde então, já leu outros títulos da escritora.

Gustavo Furtado, CEO do Grupo SBF

Gustavo Furtado, CEO do Grupo SBF (Leandro Fonseca /Exame)

Livro favorito: “Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã”, de Yuval Harari

A obra traz uma reflexão sobre o futuro da humanidade a partir das transformações tecnológicas, científicas e culturais do presente.

Outras recomendações:

"No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention", de Reed Hastings e Erin Meyer

"O Lado Difícil das Situações Difíceis", de Ben Horowitz

"Onde os sonhos acontecem: Meus 15 anos como CEO da The Walt Disney Company", de Bob Iger

Mariana Dias, CEO da Gupy

Mariana Dias, CEO da Gupy (Leandro Fonseca/Exame)

Livro favorito: "Garra", de Angela Duckworth

"Esse é um livro que revisito mentalmente em diferentes momentos da minha jornada. Angela Duckworth traz uma contribuição muito relevante ao mostrar, com base em anos de pesquisa, que o sucesso está muito mais associado à consistência de esforço ao longo do tempo do que a talento isolado. A ideia de “grit”, essa combinação de paixão e perseverança, me fez refletir bastante sobre como avaliamos pessoas, seja no desenvolvimento de carreira ou em processos de contratação. Muitas vezes, damos peso excessivo a credenciais formais e pouco espaço para entender a capacidade real de alguém de evoluir, aprender com erros e sustentar esforço em ciclos longos. Em um cenário de mudanças aceleradas, essa habilidade se torna ainda mais crítica."

Outras recomendações:

"Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso", de Carol S. Dweck

"Esse livro foi fundamental para consolidar uma visão mais clara sobre o impacto da mentalidade no desempenho individual e coletivo. A distinção entre mindset fixo e de crescimento ajuda a explicar por que algumas pessoas e organizações conseguem se adaptar com mais facilidade, enquanto outras ficam presas a padrões rígidos. No contexto de gestão, isso influencia diretamente a construção de cultura: ambientes que valorizam aprendizado contínuo, incentivam a experimentação e tratam erros como parte do processo tendem a gerar mais inovação e engajamento. É uma leitura que dialoga muito com o momento atual das empresas, especialmente diante da velocidade das transformações tecnológicas."

"O Lado Difícil das Coisas Difíceis", de Ben Horowitz

"Esse é um livro que se destaca por trazer uma visão extremamente realista sobre liderança. Ben Horowitz aborda os dilemas que não aparecem nos cases de sucesso, como decisões difíceis, momentos de crise, pressão e incerteza. É uma leitura que tira a liderança de um lugar idealizado e mostra o peso das escolhas no dia a dia. Para mim, foi marcante porque reforça que não existem respostas simples para problemas complexos, e que liderar exige, muitas vezes, tomar decisões imperfeitas em cenários incompletos. Esse tipo de visão é essencial para quem está à frente de negócios em crescimento."

"Ikigai: Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz", de Héctor García e Francesc Miralles

"Gosto desse livro porque ele amplia a discussão sobre propósito de uma forma muito prática. O conceito de ikigai é a interseção entre o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser remunerado. Ele traz uma reflexão importante sobre carreira e realização. No contexto das empresas, isso se conecta diretamente com engajamento e retenção de talentos. Quando as pessoas conseguem enxergar sentido no que fazem, o impacto vai muito além da produtividade: influencia motivação, bem-estar e até a forma como elas se relacionam com o trabalho no longo prazo."

"A Próxima Onda", de Mustafa Suleyman

"Esse é um livro que me marcou especialmente por trazer uma visão abrangente e provocativa sobre o futuro da tecnologia, com foco em inteligência artificial. O Mustafa Suleyman discute não só o potencial transformador dessas tecnologias, mas também os riscos e responsabilidades envolvidos. É uma leitura que convida à reflexão sobre o papel das empresas e das lideranças em um cenário de inovação cada vez mais acelerada. Para mim, faz muito sentido no contexto atual, porque reforça a necessidade de equilibrar velocidade com responsabilidade, e de entender que decisões tomadas agora vão ter impactos profundos no futuro do trabalho e da sociedade como um todo."

Mauricio Giamellaro, CEO do Grupo Heineken

Mauricio Giamellaro, CEO da Heineken Brasil (Leandro Fonseca /Exame)

Livro favorito: "O ego é seu inimigo", de Ryan Holiday

O livro defende que o ego é um dos principais obstáculos para o sucesso e o equilíbrio pessoal, capaz de sabotar carreiras, relações e conquistas. A partir de exemplos históricos e contemporâneos, Ryan Holiday mostra como reconhecer e controlar essa força interna, destacando que a verdadeira realização está no foco no trabalho, na disciplina e no legado — e não na busca por reconhecimento ou validação.

Ricardo Kamel, diretor-geral HP Brasil

Ricardo Kamel, diretor-geral HP Brasil (HP Brasil/Divulgação)

Livro favorito: “Deixa pra lá: A teoria Let Them”, de Mel Robbins e Sawyer Robbins

"Este é um livro que traz uma reflexão direta sobre autocontrole e inteligência emocional, partindo de um ponto simples: muitas vezes, o que mais impacta nosso bem-estar e desempenho é o peso que damos às atitudes e opiniões dos outros. A proposta é prática: aprender a não se envolver com tudo e a direcionar energia apenas para o que está sob nosso controle. Ao adotar o “deixa pra lá” como princípio, a obra mostra como é possível reduzir desgaste emocional, manter o foco e tomar decisões com mais clareza, algo fundamental para equilibrar as demandas pessoais e profissionais no dia a dia."

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Outras recomendações:

“Conversas Difíceis”, de Bruce Patton, Douglas Stone e Sheila Heen

"Este livro aborda como conduzir conversas necessárias, muitas vezes desafiadoras, com foco em resultados construtivos. Com base em anos de pesquisa, apresenta um método prático que enfatiza a preparação, especialmente do ponto de vista psicológico, e a organização prévia dos pontos a serem discutidos, além de trazer insights sobre como escutar além do óbvio, evitar posturas defensivas e transformar diálogos difíceis em oportunidades de alinhamento e solução de problemas no ambiente corporativo."

“Hábitos Atômicos”, de James Clear

"A obra parte de uma ideia simples e poderosa: pequenas ações, quando repetidas de forma consistente, geram transformações significativas ao longo do tempo, assim como átomos são a base da matéria, hábitos são os blocos fundamentais dos resultados. O livro mostra como eliminar comportamentos prejudiciais e fortalecer hábitos positivos por meio de disciplina, reforçando que a evolução contínua não depende de grandes mudanças, mas da construção intencional de rotinas sustentáveis."

“Power Skills”, de Dafna Blaschkauer

"O livro fala de desenvolvimento de competências comportamentais, as chamadas soft skills, destacando como habilidades como comunicação, adaptabilidade e colaboração impactam diretamente a performance no ambiente corporativo. A autora, com trajetória em empresas como Microsoft, Apple e Nike, apresenta uma visão prática e alinhada às demandas do mercado, combinando experiência real com insights aplicáveis. A obra reforça que essas competências deixaram de ser diferenciais e se tornaram essenciais para liderar e gerar resultados, especialmente em um contexto cada vez mais orientado por tecnologia."