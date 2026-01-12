Wellhub lança coach IA para personalizar jornadas de bem-estar no aplicativo

O app agregador de academias Wellhub anunciou um novo recurso de inteligência artificial para ajudar os usuários a estabelecerem novos hábitos de saúde.

Chamado de Wellhub AI, a ferramenta conversacional estreia em versão beta dentro da plataforma. A proposta é atuar como um coach digital integrado à experiência do aplicativo, ajudando colaboradores a montar planos personalizados e a navegar pela rede de parceiros com recomendações contextuais, rotinas sugeridas e orientações alinhadas a objetivos de fitness, mindfulness, terapia, nutrição e sono.

Nos testes iniciais, usuários recorreram ao Wellhub AI para encontrar academias e estúdios próximos, se preparar para aulas, definir metas de bem-estar, organizar rotinas semanais e explorar áreas menos utilizadas do benefício, como sono e nutrição. A interação acontece por meio de conversas em linguagem natural, com respostas adaptadas ao contexto e às preferências de cada pessoa.

O que o Wellhub AI pode fazer

Entre os principais usos apresentados pela empresa estão:

Encontrar a atividade ideal: busca por academias, estúdios e aulas incluídas no plano, considerando localização, seja casa, trabalho ou viagens.

Criar uma rotina de bem-estar: sugestões semanais que equilibram exercício físico, práticas de atenção plena e recuperação.

Definir e acompanhar metas: apoio na criação de objetivos e planos personalizados para atingi-los.

Explorar o portfólio do plano: descoberta de novos apps parceiros e atividades já incluídas no benefício corporativo.

IA como camada de engajamento na estratégia do Wellhub

O lançamento do Wellhub AI acontece em um momento de escala: a empresa afirma atender mais de 5 milhões de usuários, apoiada por cerca de 40 mil clientes corporativos e uma rede de 100 mil parceiros distribuídos em 18 países. Dentro desse contexto, a nova ferramenta funciona menos como um recurso isolado e mais como uma camada de engajamento sobre um ecossistema já consolidado.

A aposta em IA conversacional segue uma tendência do setor de benefícios corporativos: reduzir fricções, aumentar o uso efetivo dos planos e traduzir um catálogo amplo de serviços em orientações práticas no dia a dia. Ao centralizar recomendações e planejamento em um único ponto de contato, o Wellhub tenta resolver um problema recorrente desse tipo de plataforma, o excesso de opções que, sem curadoria, acaba desestimulando o uso contínuo.