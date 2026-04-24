5 livros indicados por CEOs para ler no fim de semana

Executivos de empresas como Uber, Wellhub e Heineken apontaram obras que marcaram suas trajetórias profissionais e pessoais.

A seleção reúne títulos de negócios, comportamento e tecnologia — com leituras que vão de memórias corporativas a reflexões sobre saúde, liderança e futuro.

A seguir, cinco livros destacados para quem busca leituras rápidas, mas com impacto.

'A marca da vitória', de Phil Knight

A Marca da Vitória: uma autobiografia do criador da Nike. (Reprodução)

Indicado por Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, o livro de Phil Knight narra a criação da Nike. A obra acompanha desde os primeiros passos do negócio, com investimento inicial modesto, até a construção de uma das marcas mais reconhecidas do mundo.

'Outlive: A arte e a ciência de viver mais e melhor', de Peter Attia

"Outlive: a arte e a ciência de viver mais e melhor." (Reprodução)

Ricardo Guerra, líder do Wellhub no Brasil, recomenda o livro de Peter Attia como uma mudança de perspectiva sobre saúde. A obra propõe olhar longevidade como desempenho ao longo da vida, com foco em força, nutrição, sono e equilíbrio emocional.

'Garra', de Angela Duckworth

'Garra', de Angela Duckworth

Para Mariana Dias, CEO da Gupy, o livro de Angela Duckworth é uma referência sobre desenvolvimento de carreira. A autora argumenta que a consistência de esforço — mais do que talento — é determinante para o sucesso no longo prazo.

'O ego é seu inimigo', de Ryan Holiday

'O ego é seu inimigo', de Ryan Holiday

Mauricio Giamellaro, CEO do Heineken no Brasil, destaca a obra de Ryan Holiday como uma leitura essencial sobre liderança. O livro mostra como o ego pode comprometer decisões e defende disciplina e foco no trabalho como base para resultados consistentes.

'A próxima onda: inteligência artificial, poder e o maior dilema do século XXI', de Mustafa Suleyman

'A próxima onda: inteligência artificial, poder e o maior dilema do século XXI', de Mustafa Suleyman (Reprodução)

Também citado por Silvia Penna, o livro de Mustafa Suleyman discute os impactos da inteligência artificial na sociedade e nos negócios. A obra aborda os desafios éticos e estratégicos que empresas e governos enfrentam diante do avanço tecnológico.