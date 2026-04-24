5 livros indicados por CEOs para ler no fim de semana

Livros recomendados por CEOs: leituras que influenciam decisões de grandes líderes (Getty Images)
Repórter
Publicado em 24 de abril de 2026 às 12h18.
Executivos de empresas como Uber, Wellhub e Heineken apontaram obras que marcaram suas trajetórias profissionais e pessoais.
A seleção reúne títulos de negócios, comportamento e tecnologia — com leituras que vão de memórias corporativas a reflexões sobre saúde, liderança e futuro.
A seguir, cinco livros destacados para quem busca leituras rápidas, mas com impacto.
Indicado por Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, o livro de Phil Knight narra a criação da Nike. A obra acompanha desde os primeiros passos do negócio, com investimento inicial modesto, até a construção de uma das marcas mais reconhecidas do mundo.
Ricardo Guerra, líder do Wellhub no Brasil, recomenda o livro de Peter Attia como uma mudança de perspectiva sobre saúde. A obra propõe olhar longevidade como desempenho ao longo da vida, com foco em força, nutrição, sono e equilíbrio emocional.
Para Mariana Dias, CEO da Gupy, o livro de Angela Duckworth é uma referência sobre desenvolvimento de carreira. A autora argumenta que a consistência de esforço — mais do que talento — é determinante para o sucesso no longo prazo.
Mauricio Giamellaro, CEO do Heineken no Brasil, destaca a obra de Ryan Holiday como uma leitura essencial sobre liderança. O livro mostra como o ego pode comprometer decisões e defende disciplina e foco no trabalho como base para resultados consistentes.
Também citado por Silvia Penna, o livro de Mustafa Suleyman discute os impactos da inteligência artificial na sociedade e nos negócios. A obra aborda os desafios éticos e estratégicos que empresas e governos enfrentam diante do avanço tecnológico.