Como a jornada do candidato impacta o RH e a reputação das empresas, segundo a Gupy

A experiência de um candidato em um processo seletivo deixou de ser apenas uma etapa operacional do RH para se tornar um fator direto de impacto no desempenho financeiro das empresas.

Dados recentes divulgados pela Gupy, mostram que falhas na jornada de recrutamento não apenas afastam talentos, mas também reduzem o consumo e prejudicam a reputação das marcas no mercado.

A relação entre recrutamento e receita nunca foi tão evidente. Segundo dados apresentados no HR4Results 2026, 51% dos candidatos afirmam se tornar menos propensos a consumir produtos ou serviços de uma empresa após uma experiência negativa em processos seletivos.

Esse dado revela uma mudança estrutural. O RH passa a ocupar uma posição estratégica dentro do negócio, influenciando não apenas a contratação, mas também indicadores como retenção de clientes e percepção de marca.

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Na prática, o impacto é direto. Um processo seletivo mal conduzido pode gerar perda dupla, de talentos e de consumidores.

O efeito invisível da má experiência

Os números ajudam a dimensionar a extensão do problema. Cerca de 60% dos candidatos desistem de processos seletivos considerados longos, enquanto 72% dessas pessoas podem se tornar detratores públicos da marca.

A falha de comunicação aparece como um dos principais pontos críticos. Para 88% dos candidatos, a ausência de feedback prejudica a imagem da empresa. No Brasil, 67% afirmam que a falta de retorno impacta negativamente sua percepção sobre a organização.

Esse cenário mostra que o silêncio durante o processo seletivo não é neutro. Ele é interpretado como uma experiência negativa, com consequências diretas para a reputação corporativa.

Processos ineficientes geram perdas financeiras reais

O impacto não se limita à percepção. Casos de mercado comprovam perdas financeiras concretas. Um exemplo citado mostra que a Virgin Media perdeu aproximadamente £4,4 milhões em receita anual devido a cancelamentos de clientes que tiveram experiências ruins durante processos seletivos.

Esse dado reforça um ponto crítico para executivos. Problemas considerados operacionais dentro do RH podem afetar diretamente indicadores estratégicos como receita, conversão e crescimento.

Além disso, a falta de transparência agrava o problema. Quase metade dos profissionais afirma não ter clareza sobre as etapas do processo, enquanto mais da metade não recebe retornos adequados ao longo da jornada.

Eficiência no recrutamento como vantagem competitiva

Se por um lado os erros geram perdas, por outro, a otimização do recrutamento abre oportunidades relevantes. Processos mais ágeis e bem estruturados podem aumentar em até 95% o volume de candidaturas, além de reduzir significativamente o tempo de inscrição.

Esse ganho vai além da atração de talentos. Ele impacta diretamente a produtividade do RH, reduz custos operacionais e melhora a experiência geral com a marca.

Empresas que estruturam bem esse processo conseguem transformar o recrutamento em um diferencial competitivo, fortalecendo tanto a marca empregadora quanto a percepção do consumidor.

Tecnologia e dados redefinem o papel do RH

A evolução tecnológica tem papel central nessa transformação. O uso de inteligência artificial permite automatizar etapas, reduzir gargalos e melhorar a comunicação com candidatos.

Além disso, o uso de métricas como tempo de resposta, taxa de abandono e satisfação do candidato traz mais previsibilidade e controle ao processo.

Esse movimento posiciona o RH como uma área orientada por dados, com impacto direto nas decisões estratégicas da empresa.

O RH como motor de valor nas organizações

O cenário aponta para uma mudança definitiva. O recrutamento deixa de ser uma função isolada e passa a ser tratado como um ativo crítico de geração de valor.

Empresas que compreendem essa dinâmica tendem a sair na frente. Ao alinhar experiência, eficiência e transparência, conseguem não apenas atrair melhores talentos, mas também fortalecer sua marca e impulsionar resultados financeiros.

Em um mercado cada vez mais competitivo, ignorar a experiência do candidato não é mais uma falha operacional. É uma decisão que pode custar caro.