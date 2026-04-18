O que está por trás das entregas rápidas da Centauro

Gustavo Furtado - CEO do Grupo SBF - CENTAURO Foto: Leandro Fonseca data: 06/04/2026 (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter
Publicado em 18 de abril de 2026 às 12h23.
Última atualização em 18 de abril de 2026 às 12h29.
Para o consumidor, a experiência é simples: comprar hoje e receber amanhã. Nos bastidores, porém, a equação é bem mais complexa.
Na Centauro, a velocidade das entregas, cada vez mais próxima do modelo next day, é resultado de uma combinação de investimentos em infraestrutura logística, tecnologia e integração entre canais físicos e digitais.
Nos últimos anos, a companhia reforçou sua operação com a criação de um hub logístico no corredor São Paulo–Minas Gerais, além da implementação de sistemas automatizados de separação de pedidos (sorters) para reduzir o tempo entre o clique e a entrega. Mas a logística não opera sozinha.
“Para você conseguir manter um varejo saudável, é fundamental ter o pulso da operação”, afirma Gustavo Furtado, presidente do Grupo SBF (dono da Centauro) em entrevista exclusiva à EXAME durante o podcast “De frente com CEO”.
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Um dos pilares da estratégia está na transformação das lojas físicas em pontos logísticos.
Hoje, mais de 30% dos pedidos realizados no site passam pelas lojas, seja para retirada, seja para envio ao cliente. Na prática, isso reduz distâncias, encurta prazos e amplia a eficiência da operação.
Essa integração reflete uma mudança estrutural na forma de operar o varejo.
“Hoje a jornada de compra do cliente passa por vários lugares”, diz Furtado. “Permitir que ele compre online, retire na loja ou troque o produto passou a ser uma condição essencial.”
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A automação também tem papel central.
Com a implementação de sorters, a empresa consegue processar um volume maior de pedidos em menos tempo, reduzindo erros e aumentando a produtividade dos centros de distribuição.
Essa busca por eficiência acompanha a evolução da companhia ao longo dos anos.
“A empresa sempre teve uma mentalidade inovadora e ousada. Tanto que trazemos para o Brasil o conceito da megastore e estamos forte no e-commerce”, diz o CEO que afirma que o e-commerce representa hoje cerca de 25% do faturamento da companhia.
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Além da tecnologia, a Centauro aposta em reforço humano para garantir a operação.
Durante a Black Friday, por exemplo, a empresa contratou cerca de 1.200 trabalhadores temporários, garantindo que o aumento de pedidos não comprometesse os prazos de entrega nem a experiência do cliente.
A proximidade com a operação física também reforça a importância da execução no varejo.
“Para você conseguir manter um varejo saudável, é fundamental ter o pulso da operação”, afirma o CEO. “Eu reservo uma parte importante do meu tempo para visitar as lojas. Você precisa estar na loja, ver como as decisões que a gente toma no corporativo se materializam na prática”, afirma.
Essa proximidade ajuda a ajustar a operação em tempo real e entender o impacto das decisões no atendimento ao cliente.
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No varejo atual, entregar rápido deixou de ser diferencial, virou pré-requisito.
Ao combinar logística eficiente, tecnologia e integração entre canais, a Centauro busca transformar velocidade em vantagem competitiva, especialmente em um cenário em que o consumidor espera cada vez mais conveniência.
Essa lógica acompanha a ambição da companhia de seguir evoluindo. “A gente sempre teve um sonho grande e uma capacidade de se reinventar”, afirma o CEO.
Mais do que levar o produto até o cliente, a empresa quer encurtar a distância entre desejo e compra, e, nesse jogo, cada hora conta.
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A Centauro encerrou 2025 com forte avanço operacional, combinando crescimento nas lojas físicas, expansão do digital e ganhos de eficiência.
No acumulado do ano, a companhia atingiu R$ 4,1 bilhões em receita, alta de 13%, com margem bruta recorde de 50,3%. As lojas físicas seguem como principal motor, com R$ 3,1 bilhões em vendas (+11,2%), enquanto o digital avançou ainda mais rápido, chegando a R$ 923 milhões (+19,9%).
No quarto trimestre, o ritmo acelerou: foram R$ 1,3 bilhão em receita (+15,8%) e crescimento de 15,7% nas mesmas lojas (SSS).
O plano de crescimento também passa pela expansão física e reforço da operação. Em 2025, a Centauro contratou 900 novos vendedores e abriu 4 novas lojas, no Paraná, São Paulo e Pernambuco, realizou 9 reformas e já prepara uma aceleração desse movimento em 2026.