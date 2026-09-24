RS entra em alerta para inundação e possível colapso de barragem; veja áreas afetadas

O Rio Grande do Sul está sob alerta para inundações e elevação de níveis dos rios, além de um aviso severo para o possível colapso da Barragem Arroio São Luiz, em São Marcos. Os comunicados foram emitidos pela Defesa Civil do Estado nesta quarta-feira, 23, em meio aos efeitos das chuvas registradas nos últimos dias.

Segundo o órgão, na Região Hidrográfica do Guaíba, os principais pontos de atenção são os rios Sinos e Gravataí, além da área entre a foz do Taquari e o Delta do Jacuí.

Desde o início do monitoramento, em 18 de setembro, já foram registradas 173 ocorrências em 167 municípios, segundo dados divulgados pela Defesa Civil.

O balanço aponta ainda 605.900 pessoas afetadas, 786 desabrigadas e 4.559 desalojadas. Até o momento, quatro mortes e cinco feridos foram confirmados.

Quais são os principais alertas no RS?

A Defesa Civil disponibilizou um mapa indicando as regiões onde há o risco de inundação. O órgão também pede que a população acompanhe as orientações das equipes de emergência e consulte os planos de contingência dos municípios para saber como agir em caso de desastre.

Mapa de risco hidrológico: material divulgado pelo governo do estado mostra as áreas do RS com alto risco de inundação (Fonte: Defesa Civil / Reprodução)

Barragem Arroio São Luiz, em São Marcos: a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho, classificado como severo, para colapso iminente da barragem. Moradores das áreas próximas foram orientados a se preparar para uma eventual evacuação e evitar áreas de risco.

Rio dos Sinos: há alerta de risco alto de inundação entre Campo Bom e São Leopoldo. O aviso é válido até as 17h de quinta-feira, 24. A orientação é evitar áreas sujeitas a alagamentos e acompanhar as informações da Defesa Civil.

Rio Jacuí: há alerta de risco muito alto de inundação em Eldorado do Sul. O aviso é válido até as 17h15 de quinta-feira, 24.

Guaíba: a Defesa Civil também emitiu alerta de risco muito alto de inundação nas ilhas de Porto Alegre, com validade até as 17h15 de quinta-feira, 24. A recomendação é evitar áreas inundáveis.

Quais rios continuam com níveis elevados?

As chuvas registradas entre domingo, 20, e segunda-feira, 21, provocaram elevações significativas nos rios da metade Norte do estado. A Defesa Civil destacou episódios de inundação nos rios Antas, Taquari, Caí e Paranhana.

Por causa da propagação das cheias, ainda há trechos desses rios acima da cota de inundação. Outros cursos d'água também apresentam elevação significativa, entre eles os rios Sinos e Gravataí.

A Defesa Civil indica condições de atenção e alerta para os níveis elevados em diferentes regiões. O Gravataí, por exemplo, deve permanecer próximo da cota de inundação nas áreas de Gravataí e Alvorada.

A situação também merece atenção nas cidades banhadas pela Lagoa dos Patos, onde são esperadas elevações significativas em razão do deslocamento das cheias.

Onde há risco de novas inundações?

De acordo com a atualização hidrológica da Defesa Civil, há indicação de risco de inundação nas regiões mais baixas da Região Hidrográfica do Guaíba. Os principais pontos são o rio Jacuí, a partir de Triunfo; o rio Sinos, entre Campo Bom e São Leopoldo; e a área do Delta do Jacuí e do Guaíba, incluindo as ilhas de Porto Alegre.

Também permanecem níveis elevados acima da cota de inundação no rio Taquari, em Taquari, e no rio Caí, a partir de São Sebastião do Caí.

Quais os impactos já registrados?

Os episódios registrados desde 18 de setembro incluem vendavais, chuvas intensas, enxurradas, granizo, inundações, alagamentos e deslizamentos. Segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil, 155 municípios já registraram danos humanos ou materiais.

Entre as cidades com mortes confirmadas estão Caxias do Sul, com três óbitos, e Pelotas, com um. Também foram registrados feridos em Caxias do Sul, São José do Norte, Aceguá e Santa Maria.

As chuvas também provocaram danos em 54 escolas no estado.

Qual é a orientação da Defesa Civil?

Diante dos alertas, a recomendação do órgão é evitar áreas inundáveis e de risco, acompanhar os comunicados oficiais e seguir as orientações das equipes de emergência.

No caso da Barragem Arroio São Luiz, em São Marcos, a orientação é que os moradores das áreas próximas estejam preparados para uma eventual evacuação e mantenham atenção às instruções dos órgãos responsáveis.

Em situações de emergência, a Defesa Civil orienta a população a acionar os serviços pelos telefones 190 e 193.