RS entra em alerta para inundação e possível colapso de barragem; veja áreas afetadas

Enchentes no RS: em 2024, o estado passou por uma das mais dramáticas crises climáticas das últimas décadas no Brasil (Ricardo Stuckert/Presidência da República/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08h54.
O Rio Grande do Sul está sob alerta para inundações e elevação de níveis dos rios, além de um aviso severo para o possível colapso da Barragem Arroio São Luiz, em São Marcos. Os comunicados foram emitidos pela Defesa Civil do Estado nesta quarta-feira, 23, em meio aos efeitos das chuvas registradas nos últimos dias.
Segundo o órgão, na Região Hidrográfica do Guaíba, os principais pontos de atenção são os rios Sinos e Gravataí, além da área entre a foz do Taquari e o Delta do Jacuí.
Desde o início do monitoramento, em 18 de setembro, já foram registradas 173 ocorrências em 167 municípios, segundo dados divulgados pela Defesa Civil.
O balanço aponta ainda 605.900 pessoas afetadas, 786 desabrigadas e 4.559 desalojadas. Até o momento, quatro mortes e cinco feridos foram confirmados.
A Defesa Civil disponibilizou um mapa indicando as regiões onde há o risco de inundação. O órgão também pede que a população acompanhe as orientações das equipes de emergência e consulte os planos de contingência dos municípios para saber como agir em caso de desastre.
Barragem Arroio São Luiz, em São Marcos: a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho, classificado como severo, para colapso iminente da barragem. Moradores das áreas próximas foram orientados a se preparar para uma eventual evacuação e evitar áreas de risco.
Rio dos Sinos: há alerta de risco alto de inundação entre Campo Bom e São Leopoldo. O aviso é válido até as 17h de quinta-feira, 24. A orientação é evitar áreas sujeitas a alagamentos e acompanhar as informações da Defesa Civil.
Rio Jacuí: há alerta de risco muito alto de inundação em Eldorado do Sul. O aviso é válido até as 17h15 de quinta-feira, 24.
Guaíba: a Defesa Civil também emitiu alerta de risco muito alto de inundação nas ilhas de Porto Alegre, com validade até as 17h15 de quinta-feira, 24. A recomendação é evitar áreas inundáveis.
As chuvas registradas entre domingo, 20, e segunda-feira, 21, provocaram elevações significativas nos rios da metade Norte do estado. A Defesa Civil destacou episódios de inundação nos rios Antas, Taquari, Caí e Paranhana.
Por causa da propagação das cheias, ainda há trechos desses rios acima da cota de inundação. Outros cursos d'água também apresentam elevação significativa, entre eles os rios Sinos e Gravataí.
A Defesa Civil indica condições de atenção e alerta para os níveis elevados em diferentes regiões. O Gravataí, por exemplo, deve permanecer próximo da cota de inundação nas áreas de Gravataí e Alvorada.
A situação também merece atenção nas cidades banhadas pela Lagoa dos Patos, onde são esperadas elevações significativas em razão do deslocamento das cheias.
De acordo com a atualização hidrológica da Defesa Civil, há indicação de risco de inundação nas regiões mais baixas da Região Hidrográfica do Guaíba. Os principais pontos são o rio Jacuí, a partir de Triunfo; o rio Sinos, entre Campo Bom e São Leopoldo; e a área do Delta do Jacuí e do Guaíba, incluindo as ilhas de Porto Alegre.
Também permanecem níveis elevados acima da cota de inundação no rio Taquari, em Taquari, e no rio Caí, a partir de São Sebastião do Caí.
Os episódios registrados desde 18 de setembro incluem vendavais, chuvas intensas, enxurradas, granizo, inundações, alagamentos e deslizamentos. Segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil, 155 municípios já registraram danos humanos ou materiais.
Entre as cidades com mortes confirmadas estão Caxias do Sul, com três óbitos, e Pelotas, com um. Também foram registrados feridos em Caxias do Sul, São José do Norte, Aceguá e Santa Maria.
As chuvas também provocaram danos em 54 escolas no estado.
Diante dos alertas, a recomendação do órgão é evitar áreas inundáveis e de risco, acompanhar os comunicados oficiais e seguir as orientações das equipes de emergência.
No caso da Barragem Arroio São Luiz, em São Marcos, a orientação é que os moradores das áreas próximas estejam preparados para uma eventual evacuação e mantenham atenção às instruções dos órgãos responsáveis.
Em situações de emergência, a Defesa Civil orienta a população a acionar os serviços pelos telefones 190 e 193.