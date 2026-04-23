Dia Mundial do Livro: líderes indicam publicações escritas por mulheres

No Dia Mundial do Livro, convidamos mulheres que lideram grandes marcas e empresas a compartilhar as obras escritas por outras mulheres que mais as marcaram. Entre memórias, ensaios, ficção e reflexões sobre carreira, descanso, raça, gênero e liderança, as indicações revelam leituras que ajudam a ampliar repertório, questionar certezas e inspirar novas formas de ocupar o mundo.

De Clarice Lispector a Angela Davis, de Sheryl Sandberg a Tamara Klink, a seleção reúne títulos que atravessam experiências muito diferentes, mas têm algo em comum: são livros que deixaram marcas em trajetórias pessoais e profissionais. Nesta lista, CEOs, CMOs e fundadoras contam quais autoras as transformaram — e por quê.

Emily Ewell, CEO de Pantys

Emily Ewell, CEO de Pantys (Divulgação/Divulgação)

Bem-comportadas: Os sete pecados capitais e o preço que as mulheres pagam para provar seu valor, Elise Loehnen

Minha indicação é o livro Bem-comportadas: Os sete pecados capitais e o preço que as mulheres pagam para provar seu valor, de Elise Loehnen, uma leitura que me marcou muito. A autora traz uma reflexão profunda sobre como, ao longo da história, foram impostos às mulheres padrões de comportamento que muitas vezes acabam limitando o nosso próprio potencial. É um livro de não ficção que revisita essas construções sociais e mostra como, em diversos momentos, nós mesmas acabamos reproduzindo essas regras de forma quase inconsciente. Para mim, foi uma leitura que desconstruiu muitos entendimentos e ampliou meu olhar sobre igualdade de gênero e empoderamento. Ao abordar também referências culturais amplamente disseminadas, a obra propõe uma reflexão crítica sobre narrativas que moldaram, ao longo do tempo, a percepção do papel da mulher na sociedade. É uma leitura potente e necessária, especialmente para quem busca atuar com mais consciência e impacto.

Sissi Freeman, CMO da Granado

Sissi Freeman, CMO da Granado (Divulgação/Divulgação)

Uma História Pessoal, Katharine Graham

Esse livro mostra a trajetória de uma mulher que, em meio a tantos desafios, conseguiu transformar vulnerabilidade em força e liderança. Katharine Graham assumiu o comando do The Washington Post em um momento em que ninguém acreditava em sua capacidade, e provou o contrário com coragem, ética e determinação. Sua história é um lembrete poderoso de que liderança feminina é também sobre resiliência, visão e a capacidade de se reinventar diante das adversidades. Para mim, foi uma leitura extremamente inspiradora, por mostrar como é possível transformar vulnerabilidade em força, e especialmente por ter sido uma indicação do meu pai, que sempre me incentivou a buscar grandes referências.

Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo

Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo (Leandro Fonseca/Exame)

Primeiro eu tive que morrer, Lorena Portela

Um convite despretensioso e que, como um tapa de luva, te tira do piloto automático em que somos colocados no dia a dia da alta performance corporativa. Foge de qualquer clichê que te diz o que precisa ser feito; é apenas uma narrativa feminina que te faz viajar junto, refletir, sentir e possivelmente se identificar na jornada.

Patricia Lima, Fundadora da Simple Organic

Patricia Lima, Fundadora da Simple Organic (Divulgação/Divulgação)

10 Estratégias de Marketing, Leticia Vaz

Minha indicação é um nome que tem se destacado no empreendedorismo brasileiro: Letícia Vaz. Jovem, estratégica e consistente, tem construído uma trajetória sólida e de impacto no mercado. Recentemente, ela lançou o livro 10 Estratégias de Marketing, que reforça sua maturidade empreendedora. A obra já é um sucesso e alcançou destaque entre os mais vendidos, o que reforça a força de sua audiência e a relevância do conteúdo.

O livro aborda o marketing de forma estrutural, indo além da comunicação e da venda. Ao longo da obra, Letícia fala sobre posicionamento, criação de desejo, narrativa e entendimento do comportamento do consumidor como pilares para um crescimento sustentável. Para mim, trata-se de uma leitura que estimula uma visão mais estratégica sobre marca, percepção e valor. Com certeza, um livro estratégico tanto para quem está começando quanto para quem busca maior consistência em sua atuação no mercado.

Juliana Soncini, diretora de marketing Latam da Havaianas

Juliana Soncini, diretora de marketing Latam da Havaianas (Divulgação/Divulgação)

Nós: O Atlântico em solitário, Tamara Klink

Minha indicação é o livro de Tamara Klink, uma autora que admiro pela combinação rara de coragem, disciplina e preparo técnico. Sua trajetória vai além de uma narrativa de aventura: é um convite à reflexão sobre autoconhecimento, determinação e a capacidade de enfrentar o medo sem se deixar paralisar por ele. O que mais me inspira é justamente a forma como ela transforma sonho em projeto, desafio em aprendizado e ousadia em realização, sempre com consistência, método e propósito. É uma leitura potente e inspiradora, especialmente para quem acredita na força de mulheres que expandem fronteiras com inteligência, sensibilidade e excelência.

Cintia Moreira, CEO da Dengo Chocolates

Cintia Moreira, CEO da Dengo Chocolates (Dengo Chocolates/Divulgação)

A hora da estrela, Clarice Lispector

É um livro breve, mas de grande profundidade. A história de Macabéa, uma jovem invisível aos olhos do mundo, nos convida a refletir sobre dignidade, existência e sobre aquilo que muitas vezes passa despercebido. O que mais me marca é a capacidade da autora de revelar valor onde, à primeira vista, quase ninguém olha. Há, na personagem, uma força silenciosa que não está no reconhecimento, mas na sua própria existência. Para mim, é uma leitura que reforça a importância de ampliar o olhar, exercitar a empatia e reconhecer diferentes trajetórias. No fim, é um convite simples, mas profundo, sobre a beleza de enxergar com mais atenção.

Luana Genót, CEO e fundadora do ID_BR

Luana Genót, CEO e fundadora do ID_BR (Divulgação/Divulgação)

Descansar e Resistir, Trisha Hershey

A leitura foi decisiva para me tirar do piloto automático e repensar minha relação com o trabalho. Tenho uma conexão muito forte com o que faço, mas também reconheço o quanto isso exige de mim no dia a dia. O livro traz uma reflexão necessária sobre a importância da pausa no ambiente corporativo, não como um luxo, mas como parte essencial de uma rotina sustentável e produtiva. Em um cenário em que a performance é constantemente valorizada, ele nos lembra que não somos máquinas e que levar o corpo ao limite não pode ser o preço do sucesso. A obra da Trisha funciona como um verdadeiro respiro, especialmente para lideranças que buscam mais consistência e potência no que fazem, reforçando que respeitar o próprio ritmo e incluir o descanso como parte do processo é fundamental.

Priscila Pellegrini, CEO da Holding Clube

Priscila Pellegrini, CEO da Holding Clube (Leandro Fonseca/Exame)

Mulheres, Raça e Classe, Angela Y. Davis

Mulheres, raça e classe, da Angela Davis, é uma leitura que realmente faz a gente repensar muita coisa. Ela conecta gênero, raça e classe de um jeito muito claro e sensível, trazendo reflexões que vão além do óbvio. Para mim, foi um livro que ampliou meu olhar, tanto no lado pessoal quanto profissional, e que reforça a importância de construir ambientes mais diversos e conscientes.

Carla Timm, diretora comercial e de educação profissional de TRUSS

Carla Timm, diretora comercial e de educação profissional de TRUSS (Divulgação/Divulgação)

Meu Caminho até a Cadeira Número 1, Rachel Maia

Faça Acontecer, Sheryl Sandberg

Um livro escrito por uma mulher que me marcou profundamente foi Meu Caminho até a Cadeira Número 1, da Rachel Maia. É uma narrativa muito potente sobre trajetória, mas principalmente sobre o que sustenta essa jornada: resiliência, visão estratégica e a coragem de ocupar espaços que historicamente não foram pensados para mulheres. A forma como ela transforma desafios estruturais em combustível para liderança é algo que me inspira e provoca reflexão constante.

Também tenho como uma grande referência Faça Acontecer, de Sheryl Sandberg, porque ele amplia essa discussão ao trazer uma perspectiva prática sobre ambição, carreira e as barreiras — muitas vezes invisíveis — que ainda limitam o avanço feminino nas organizações. É um livro que convida à ação, tanto individual quanto coletiva.

No geral, são leituras que reforçam uma convicção importante para mim como executiva: não se trata apenas de chegar à ‘cadeira número 1’, mas de como abrimos caminho, influenciamos cultura e deixamos um legado mais inclusivo e diverso para as próximas gerações.

Vivian Wertheimer, CMO ICOMM Group

Vivian Wertheimer, CMO ICOMM Group (Divulgação/Divulgação)

Plano B, Sheryl Sandberg

Plano B, de Sheryl Sandberg, é um livro que me marcou profundamente ao mostrar a coragem de recomeçar quando tudo parece ter desmoronado. Escrito após a perda repentina de seu marido, a obra traz uma reflexão que levo comigo: quando o plano A deixa de existir, é preciso aprender a abraçar o plano B com a mesma intensidade. Mais do que uma mensagem sobre superação, o livro me tirou da zona de conforto e ampliou minha visão sobre resiliência. Ele mostra que ser resiliente não é ignorar a dor, mas sim encontrar formas de seguir em frente e construir algo novo, mesmo em meio às adversidades.