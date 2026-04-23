Dia Mundial do Livro: líderes indicam publicações escritas por mulheres

Emily Ewell, CEO de Pantys: indicação do livro "Bem-comportadas: Os sete pecados capitais e o preço que as mulheres pagam para provar seu valor", Elise Loehnen (Divulgação/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h54.
No Dia Mundial do Livro, convidamos mulheres que lideram grandes marcas e empresas a compartilhar as obras escritas por outras mulheres que mais as marcaram. Entre memórias, ensaios, ficção e reflexões sobre carreira, descanso, raça, gênero e liderança, as indicações revelam leituras que ajudam a ampliar repertório, questionar certezas e inspirar novas formas de ocupar o mundo.
De Clarice Lispector a Angela Davis, de Sheryl Sandberg a Tamara Klink, a seleção reúne títulos que atravessam experiências muito diferentes, mas têm algo em comum: são livros que deixaram marcas em trajetórias pessoais e profissionais. Nesta lista, CEOs, CMOs e fundadoras contam quais autoras as transformaram — e por quê.
Bem-comportadas: Os sete pecados capitais e o preço que as mulheres pagam para provar seu valor, Elise Loehnen
Minha indicação é o livro Bem-comportadas: Os sete pecados capitais e o preço que as mulheres pagam para provar seu valor, de Elise Loehnen, uma leitura que me marcou muito. A autora traz uma reflexão profunda sobre como, ao longo da história, foram impostos às mulheres padrões de comportamento que muitas vezes acabam limitando o nosso próprio potencial. É um livro de não ficção que revisita essas construções sociais e mostra como, em diversos momentos, nós mesmas acabamos reproduzindo essas regras de forma quase inconsciente. Para mim, foi uma leitura que desconstruiu muitos entendimentos e ampliou meu olhar sobre igualdade de gênero e empoderamento. Ao abordar também referências culturais amplamente disseminadas, a obra propõe uma reflexão crítica sobre narrativas que moldaram, ao longo do tempo, a percepção do papel da mulher na sociedade. É uma leitura potente e necessária, especialmente para quem busca atuar com mais consciência e impacto.
Uma História Pessoal, Katharine Graham
Esse livro mostra a trajetória de uma mulher que, em meio a tantos desafios, conseguiu transformar vulnerabilidade em força e liderança. Katharine Graham assumiu o comando do The Washington Post em um momento em que ninguém acreditava em sua capacidade, e provou o contrário com coragem, ética e determinação. Sua história é um lembrete poderoso de que liderança feminina é também sobre resiliência, visão e a capacidade de se reinventar diante das adversidades. Para mim, foi uma leitura extremamente inspiradora, por mostrar como é possível transformar vulnerabilidade em força, e especialmente por ter sido uma indicação do meu pai, que sempre me incentivou a buscar grandes referências.
Primeiro eu tive que morrer, Lorena Portela
Um convite despretensioso e que, como um tapa de luva, te tira do piloto automático em que somos colocados no dia a dia da alta performance corporativa. Foge de qualquer clichê que te diz o que precisa ser feito; é apenas uma narrativa feminina que te faz viajar junto, refletir, sentir e possivelmente se identificar na jornada.
10 Estratégias de Marketing, Leticia Vaz
Minha indicação é um nome que tem se destacado no empreendedorismo brasileiro: Letícia Vaz. Jovem, estratégica e consistente, tem construído uma trajetória sólida e de impacto no mercado. Recentemente, ela lançou o livro 10 Estratégias de Marketing, que reforça sua maturidade empreendedora. A obra já é um sucesso e alcançou destaque entre os mais vendidos, o que reforça a força de sua audiência e a relevância do conteúdo.
O livro aborda o marketing de forma estrutural, indo além da comunicação e da venda. Ao longo da obra, Letícia fala sobre posicionamento, criação de desejo, narrativa e entendimento do comportamento do consumidor como pilares para um crescimento sustentável. Para mim, trata-se de uma leitura que estimula uma visão mais estratégica sobre marca, percepção e valor. Com certeza, um livro estratégico tanto para quem está começando quanto para quem busca maior consistência em sua atuação no mercado.
Nós: O Atlântico em solitário, Tamara Klink
Minha indicação é o livro de Tamara Klink, uma autora que admiro pela combinação rara de coragem, disciplina e preparo técnico. Sua trajetória vai além de uma narrativa de aventura: é um convite à reflexão sobre autoconhecimento, determinação e a capacidade de enfrentar o medo sem se deixar paralisar por ele. O que mais me inspira é justamente a forma como ela transforma sonho em projeto, desafio em aprendizado e ousadia em realização, sempre com consistência, método e propósito. É uma leitura potente e inspiradora, especialmente para quem acredita na força de mulheres que expandem fronteiras com inteligência, sensibilidade e excelência.
A hora da estrela, Clarice Lispector
É um livro breve, mas de grande profundidade. A história de Macabéa, uma jovem invisível aos olhos do mundo, nos convida a refletir sobre dignidade, existência e sobre aquilo que muitas vezes passa despercebido. O que mais me marca é a capacidade da autora de revelar valor onde, à primeira vista, quase ninguém olha. Há, na personagem, uma força silenciosa que não está no reconhecimento, mas na sua própria existência. Para mim, é uma leitura que reforça a importância de ampliar o olhar, exercitar a empatia e reconhecer diferentes trajetórias. No fim, é um convite simples, mas profundo, sobre a beleza de enxergar com mais atenção.
Descansar e Resistir, Trisha Hershey
A leitura foi decisiva para me tirar do piloto automático e repensar minha relação com o trabalho. Tenho uma conexão muito forte com o que faço, mas também reconheço o quanto isso exige de mim no dia a dia. O livro traz uma reflexão necessária sobre a importância da pausa no ambiente corporativo, não como um luxo, mas como parte essencial de uma rotina sustentável e produtiva. Em um cenário em que a performance é constantemente valorizada, ele nos lembra que não somos máquinas e que levar o corpo ao limite não pode ser o preço do sucesso. A obra da Trisha funciona como um verdadeiro respiro, especialmente para lideranças que buscam mais consistência e potência no que fazem, reforçando que respeitar o próprio ritmo e incluir o descanso como parte do processo é fundamental.
Mulheres, Raça e Classe, Angela Y. Davis
Mulheres, raça e classe, da Angela Davis, é uma leitura que realmente faz a gente repensar muita coisa. Ela conecta gênero, raça e classe de um jeito muito claro e sensível, trazendo reflexões que vão além do óbvio. Para mim, foi um livro que ampliou meu olhar, tanto no lado pessoal quanto profissional, e que reforça a importância de construir ambientes mais diversos e conscientes.
Meu Caminho até a Cadeira Número 1, Rachel Maia
Faça Acontecer, Sheryl Sandberg
Um livro escrito por uma mulher que me marcou profundamente foi Meu Caminho até a Cadeira Número 1, da Rachel Maia. É uma narrativa muito potente sobre trajetória, mas principalmente sobre o que sustenta essa jornada: resiliência, visão estratégica e a coragem de ocupar espaços que historicamente não foram pensados para mulheres. A forma como ela transforma desafios estruturais em combustível para liderança é algo que me inspira e provoca reflexão constante.
Também tenho como uma grande referência Faça Acontecer, de Sheryl Sandberg, porque ele amplia essa discussão ao trazer uma perspectiva prática sobre ambição, carreira e as barreiras — muitas vezes invisíveis — que ainda limitam o avanço feminino nas organizações. É um livro que convida à ação, tanto individual quanto coletiva.
No geral, são leituras que reforçam uma convicção importante para mim como executiva: não se trata apenas de chegar à ‘cadeira número 1’, mas de como abrimos caminho, influenciamos cultura e deixamos um legado mais inclusivo e diverso para as próximas gerações.
Plano B, Sheryl Sandberg
Plano B, de Sheryl Sandberg, é um livro que me marcou profundamente ao mostrar a coragem de recomeçar quando tudo parece ter desmoronado. Escrito após a perda repentina de seu marido, a obra traz uma reflexão que levo comigo: quando o plano A deixa de existir, é preciso aprender a abraçar o plano B com a mesma intensidade. Mais do que uma mensagem sobre superação, o livro me tirou da zona de conforto e ampliou minha visão sobre resiliência. Ele mostra que ser resiliente não é ignorar a dor, mas sim encontrar formas de seguir em frente e construir algo novo, mesmo em meio às adversidades.