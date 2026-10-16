Dia do Chefe: relembre os 10 chefes mais icônicos de filmes, séries e novelas

O Dia do Chefe, celebrado em 16 de outubro no Brasil, é uma oportunidade para relembrar personagens que marcaram filmes, séries, animações e novelas com suas maneiras particulares de comandar. Alguns são temidos pelos funcionários, outros conquistam a equipe com o carisma, enquanto há aqueles que transformam o ambiente de trabalho em uma sequência de situações cômicas.

De Miranda Priestly, de "O Diabo Veste Prada", a Michael Scott, de "The Office", a ficção apresenta diferentes versões de chefes, com personalidades que vão da exigência extrema à ambição sem limites.

Relembre alguns deles:

Michael Scott, de 'The Office'

Michael Scott, interpretado por Steve Carell, é o gerente regional da empresa de papel Dunder Mifflin na série "The Office". Convencido de que é um líder carismático, ele tenta transformar o escritório em uma grande família, mas frequentemente provoca situações constrangedoras.

Suas brincadeiras fora de hora, a necessidade constante de aprovação e as decisões administrativas questionáveis são algumas das características que fizeram Scott ser um dos personagens mais queridos da cultura pop.

Michael Scott (The Office) (Divulgação)

Odete Roitman, de 'Vale Tudo'

Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall na versão original de "Vale Tudo" e por Débora Bloch na releitura de 2025, é uma empresária poderosa que usa sua influência para controlar os negócios e as pessoas ao seu redor. Arrogante e autoritária, ela representa uma elite que acredita estar acima das regras.

A personagem se tornou um dos maiores símbolos de vilania da televisão brasileira. Sua presença na trama é marcada por disputas familiares, conflitos empresariais e pelo mistério de sua morte, que mobilizou o público em 1988.

Morte de Odete Roitman movimentou audiência da Globo nesta segunda-feira, 6 (TV Globo/Divulgação)

Capitão Holt, de 'Brooklyn Nine-Nine'

Raymond Holt, vivido por Andre Braugher, é o capitão da 99ª delegacia de polícia de Nova York na série "Brooklyn Nine-Nine". Metódico, disciplinado e dono de um humor extremamente contido, ele contrasta com o comportamento irreverente dos detetives sob seu comando.

Sua relação com Jake Peralta, interpretado por Andy Samberg, rende boa parte das situações cômicas da produção. Holt cobra responsabilidade e profissionalismo, mas também demonstra lealdade à equipe e preocupação com o desenvolvimento dos policiais.

O personagem conquistou o público ao combinar rigor profissional com uma personalidade reservada e um senso de humor peculiar.

Sr. Sirigueijo, de 'Bob Esponja'

Eugene H. Sirigueijo é o dono do restaurante Siri Cascudo na animação "Bob Esponja". Obcecado por dinheiro e lucro, ele administra o estabelecimento com foco nos ganhos financeiros e frequentemente tenta reduzir despesas.

Seu comportamento com Bob Esponja e Lula Molusco rende situações cômicas que satirizam patrões que priorizam os resultados acima do bem-estar dos funcionários. Mesmo quando demonstra carinho por Bob Esponja, a ganância costuma falar mais alto.

Sr. Siriguejo, de "Bob Esponja" (Reprodução / Nickelodeon)

Miranda Priestly, de 'O Diabo Veste Prada'

Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, é a temida editora-chefe da revista Runway em "O Diabo Veste Prada". Reconhecida por seu prestígio no mundo da moda, ela estabelece padrões rigorosos e espera que sua equipe antecipe suas necessidades.

A relação com a assistente Andy Sachs, vivida por Anne Hathaway, mostra o impacto de trabalhar sob cobranças constantes. Andy precisa aprender rapidamente as regras do setor e lidar com as exigências da chefe enquanto tenta preservar sua vida pessoal.

A personalidade exigente e o estilo implacável de Miranda Priestly fizeram da personagem uma das chefes mais icônicas do cinema. O sucesso de "O Diabo Veste Prada" ganhou uma continuação com "O Diabo Veste Prada 2", lançado em 2026, reforçando o interesse do público pelo universo da moda e pela temida editora-chefe.

Meryl Streep como Miranda Priestly, vestindo a jaqueta com franjas da Dries Van Noten em cena de 'O Diabo Veste Prada 2' (Divulgação)

Logan Roy, de 'Succession'

Logan Roy, interpretado por Brian Cox, é o fundador e líder do conglomerado de mídia Waystar Royco na série "Succession". Bilionário e estrategista, ele construiu um império empresarial e mantém os filhos em uma disputa constante pela sucessão do comando.

Seu estilo de liderança é marcado pela desconfiança, pela manipulação e pela capacidade de pressionar até mesmo seus aliados mais próximos. Logan transforma decisões corporativas em conflitos familiares e usa o poder econômico para manter o controle sobre a empresa.

Logan Roy (Brian Cox) na quarta temporada de Succession (HBO/Divulgação) (HBO/Reprodução)

Don Corleone, de 'O Poderoso Chefão'

Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando em "O Poderoso Chefão", é o patriarca de uma família mafiosa que exerce influência por meio de alianças, favores e intimidação. Sua autoridade está ligada à lealdade que exige dos subordinados e à expectativa de que os compromissos sejam cumpridos.

Com uma postura paternal e calculista, Don Corleone administra os negócios da família e mantém o respeito de aliados e adversários. O personagem se tornou uma referência da cultura pop ao representar um líder que combina tradição, influência e controle sobre sua organização.

Don Vito Corleone (Divulgação)

Tony Soprano, de 'Família Soprano'

Tony Soprano, vivido por James Gandolfini em "Família Soprano", lidera uma organização criminosa em Nova Jersey enquanto tenta administrar os conflitos da vida familiar. Sua trajetória explora as contradições de um homem que precisa preservar sua autoridade nos negócios e lidar com problemas emocionais.

Carismático e estrategista, Tony também é impulsivo e tem explosões de raiva que afetam suas relações com subordinados e familiares. Ao longo da série, suas decisões revelam as dificuldades de conciliar poder, lealdade e interesses pessoais.

James Gandolfini, ator (Getty Images)

Armando Mendoza, de 'Betty, a Feia'

Armando Mendoza, personagem central da novela colombiana "Betty, a Feia", é o presidente da empresa de moda Ecomoda. Ambicioso e preocupado com os resultados financeiros, ele toma decisões que afetam diretamente a rotina dos funcionários.

Sua relação com Beatriz Pinzón, conhecida como Betty, é um dos eixos da trama. Armando depende da competência da secretária para administrar compromissos e enfrentar problemas da empresa, enquanto mantém uma postura que mistura charme, insegurança e interesse próprio.

Armando Mendoza, de 'Betty a Feia' (Reprodução / RCN Televisión)

Jessica Pearson, de 'Suits'

Jessica Pearson, interpretada por Gina Torres, é uma das principais sócias e líderes do escritório de advocacia Pearson Hardman na série "Suits".

Responsável por decisões estratégicas que determinam o futuro da firma, ela precisa negociar contratos importantes, administrar disputas entre os sócios e proteger a reputação do escritório diante de clientes poderosos e processos delicados.

Ao longo da série, ela enfrenta disputas pelo controle da sociedade e precisa tomar decisões difíceis para preservar sua posição e a estabilidade do escritório.

Jessica Pearson (Divulgação)

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