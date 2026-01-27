Negócios

De Galinha Pintadinha a Bob Esponja: como Beto Carrero vai investir R$ 2 bilhões para crescer

Em 2025, o parque registrou uma receita de R$ 660 milhões, crescimento de 14% em relação ao ano anterior

Alex Murad, presidente do Beto Carrero World: "Estamos na melhor fase da nossa carreira, passando pelo nosso melhor momento financeiro"

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11h42.

Maior parque de diversões da América Latina, o Beto Carrero World fará um investimento de 2 bilhões de reais nos próximos quatro anos para dobrar o número de visitantes até o fim da década.

O plano é ancorado em duas frentes: a expansão de áreas temáticas com personagens infantis e a entrada definitiva no ramo de hospedagem, com a construção de hotéis dentro do próprio complexo, localizado em Penha, uma cidade de 33.000 habitantes em Santa Catarina.

O investimento será feito com recursos próprios e parcerias comerciais.

“Estamos na melhor fase da nossa carreira, passando pelo nosso melhor momento financeiro”, afirma Alex Murad, presidente do Beto Carrero World, em entrevista exclusiva à EXAME.

Em 2025, o parque registrou uma receita de 660 milhões de reais, crescimento de 14% em relação ao ano anterior. O público alcançou 2,9 milhões de visitantes — um crescimento frente aos 2,5 milhões do ano anterior.

O movimento acompanha um ciclo de crescimento do turismo no país. Em 2025, o número de turistas estrangeiros no Brasil saltou de 6,7 milhões para quase 10 milhões, enquanto os voos domésticos transportaram 83,2 milhões de passageiros nos dez primeiros meses do ano.

“Só cerca de 3% da população brasileira tem visto para ir aos Estados Unidos visitar um parque em Orlando, por exemplo. E mesmo esses vêm ao nosso parque e gostam”, diz Murad.

Aposta em marcas infantis e nova montanha-russa

O foco da primeira frente do investimento é consolidar o modelo baseado em licenciamento de personagens.

Depois de acordos com Dreamworks (Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda), Mattel (Hot Wheels) e Hasbro (Nerf), o próximo passo será uma área temática do Bob Esponja, em parceria com a Paramount.

Embora o parque não confirme a localização oficial, a nova área deve ocupar o espaço do antigo zoológico, desativado em 2024. O projeto levou três anos para ser desenvolvido. A principal atração será uma nova montanha-russa: “A mais cara do Hemisfério Sul, com custo duas vezes maior do que qualquer outra existente hoje”, segundo Murad.

Além do Bob Esponja, o parque terá também uma área dedicada à Galinha Pintadinha, com investimento de 50 milhões de reais, e uma nova atração infantil ainda não anunciada. A estratégia amplia o tempo de permanência dos visitantes no parque e aumenta o tíquete médio com restaurantes e lojas exclusivas dentro das áreas temáticas.

“As atrações sozinhas, sem tematização, já não são mais tão procuradas quanto aquelas com história e personagens”, diz o CEO.

Hotéis temáticos dentro do parque

A segunda parte do investimento mira um gargalo histórico: a falta de hospedagem integrada.

Apesar de ocupar uma área de 14 milhões de metros quadrados, o Beto Carrero usa apenas 10% desse território. Agora, parte desse espaço será ocupado por três torres hoteleiras, com 200 apartamentos cada, além de novos empreendimentos desenvolvidos com parceiros.

“Serão hotéis anexos, temáticos e imersivos. O cliente vai acordar e praticamente cair dentro do parque”, diz Murad. O modelo é inspirado nos complexos integrados da Disney e da Universal, nos Estados Unidos.

A ideia é ampliar a estadia média e o gasto por visitante.

Segundo Paulo Kenzo Uemura, presidente da Adibra, associação que representa os parques temáticos no Brasil, um hóspede de hotel tende a gastar até três vezes mais do que um visitante de apenas um dia.

O movimento segue uma tendência do setor. Segundo a Adibra, a proporção de parques com hospedagem subiu de 17% para 25% em apenas um ano. Outros empreendimentos também estão se expandindo nesse modelo. O Cacau Park, da Cacau Show, já nasceu com dois hotéis anunciados. O Hopi Hari, em São Paulo, prevê shopping center e torres residenciais e hoteleiras como parte de seu plano de recuperação.

Com as novas atrações e o projeto de hospedagem, o Beto Carrero quer se consolidar como um resort de entretenimento — e não apenas como um parque de um dia.

Acompanhe tudo sobre:Parques de diversõesSanta CatarinaEntretenimento

