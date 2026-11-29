O Brasil tem 11,4 milhões de domicílios vagos, 87% a mais do que em 2010, segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo país, apenas 69 empreendimentos de retrofit, a reconversão de prédios existentes para novos usos sem demolição, foram mapeados até setembro de 2026.

O levantamento é da consultoria Brain Inteligência Estratégica, em parceria com o Santander e a SHI. O estudo completo virou um livro de cerca de 100 páginas, com mapeamento de mercado, pesquisa quantitativa com 100 executivos do setor e entrevistas com especialistas.

A conclusão é que demanda existe, mas o modelo ainda esbarra em custos difíceis de prever, aprovações lentas e uma cultura de construção voltada para o terreno vazio. No Centro de São Paulo, a incorporadora Metaforma tenta provar que a conta fecha com o Basílio 177, conjunto de três edifícios na República, um deles tombado.

Dos 69 projetos mapeados, 56 são residenciais, nove comerciais e quatro hotéis. Somados, os empreendimentos lançaram 4.555 unidades, das quais 565 seguem em estoque, uma disponibilidade de 12,4%.

A oferta está concentrada em duas capitais. São Paulo responde por 52% dos projetos e o Rio de Janeiro, por 32%. As duas cidades têm programas de incentivo voltados à reocupação de seus centros históricos.

O produto dominante é o compacto. Em 72% dos projetos, a tipologia é de lofts e studios, em geral voltados a quem busca renda com locação ou revenda em regiões centrais.

A pesquisa com executivos mostra um descompasso. Segundo o estudo, 93% conhecem o termo retrofit e 62% afirmam já ter trabalhado com o modelo, número que não conversa com o tamanho do mercado mapeado.

Para Guilherme Werner, sócio-consultor da Brain, a diferença revela uma confusão conceitual. Muitos incorporadores, afirma, consideram retrofit a restauração de um imóvel preservado dentro de um condomínio novo, usado como área de lazer, o que não caracteriza um empreendimento de retrofit. Se todos tivessem de fato feito retrofit, o volume "não seria tão pífio", disse à EXAME.

Por que o retrofit não ganha escala

Entre as barreiras citadas pelos executivos, lideram os passivos da construção existente, com 42% das menções, seguidos do custo da obra, com 40%. A aquisição do imóvel e a aprovação nos órgãos reguladores aparecem empatadas, com 37% cada.

A regulação pesa no diagnóstico, com 55% dos entrevistados dizendo que a legislação urbana da própria cidade é um obstáculo significativo. Segundo o estudo, planos diretores e regras de uso do solo ainda não distinguem o retrofit de uma obra nova.

O custo é a variável mais difícil de cravar. Segundo Werner, a diferença em relação a uma construção do zero depende do estado de conservação, das patologias da estrutura e do nível de preservação exigido, como a manutenção de fachadas.

"Há uma variância muito grande para a gente cravar uma estimativa, mas já vimos casos de 20%, 30%", afirmou.

Há também uma barreira de formação. "O empresário, dono da incorporadora, engenheiro, via de regra, aprendeu a construir, e não necessariamente a retrofitar", disse Werner.

O crédito, segundo ele, começou a destravar mais recentemente, à medida que os agentes financeiros passaram a olhar o modelo com bons olhos, em parte pelo ciclo de obra mais curto.

Para o consultor, o retrofit não se sustenta sozinho. "A gente não vê êxito em escala em cidades onde a prefeitura não dê incentivos a isso", afirmou. Ele cita São Paulo e Rio como exemplos de cidades com projetos de revitalização do centro como um todo, e não de prédios isolados.

Outro gargalo, segundo Werner, é a habitação de interesse social (HIS). Hoje, o retrofit não se viabiliza para moradia popular, e a locação social aparece como uma alternativa a ser estudada.

Como a Metaforma montou a conta do Basílio 177

O Basílio 177 ocupa o antigo Edifício 7 de Abril, inaugurado em 1939 e que abrigou a Companhia Telefônica Brasileira (CTB) e a Telesp. A Metaforma começou a estruturar a operação durante a pandemia, quando decidiu comprar integralmente o prédio, então desativado.

Na análise, segundo a empresa, pesaram tanto a arquitetura e a estrutura da construção quanto a localização e a infraestrutura já instalada na região. A partir desse diagnóstico, o imóvel foi convertido para uso residencial, com plantas adaptadas à estrutura original.

O complexo soma 34,7 mil metros quadrados e 274 apartamentos, distribuídos em 112 tipologias, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 280 milhões. O empreendimento faz parte da base de projetos mapeados pela Brain.

O conjunto tem três edifícios. O Praça, tombado, passou por retrofit com restauro. O Biblioteca também foi retrofitado, e o terceiro, batizado de Teatro, completa o conjunto.

Para financiar o projeto, a Metaforma combinou três fontes. O capital próprio veio de um fundo de investimento imobiliário (FII), e outros investidores entraram por meio de uma sociedade em conta de participação (SCP) nasociedade de propósito específico (SPE) responsável pelo empreendimento.

A obra foi financiada com dívida, via certificado de recebíveis imobiliários (CRI), emitido após o lançamento. Na prática, o CRI transforma os recebíveis das vendas em um título negociado com investidores, que antecipa o caixa da construção.

Segundo a incorporadora, 60% das unidades foram vendidas em menos de um ano, e o ativo se valorizou 30% entre a apresentação do modelo aos investidores e o início das vendas. Hoje, de acordo com Bruno Scacchetti, CEO da Metaforma, o estoque corresponde a cerca de 10% das unidades, que pertencem ao FII e estão à venda.

Ao contrário da média apontada pelo estudo, a empresa estima que o retrofit pode representar uma economia de cerca de 25% em relação a um empreendimento inteiramente novo. No Basílio 177, segundo Scacchetti, o custo por metro quadrado ficou abaixo do de uma obra nova. "Os imprevistos (5%) foram todos mitigados e corrigidos", afirmou à EXAME.

O projeto usa os incentivos do Requalifica Centro, programa municipal criado em 2021 que prevê isenção de IPTUe ITBIe redução do ISS para prédios requalificados na região central. Segundo Scacchetti, o IPTU beneficia o comprador, o ISSreduz o custo com prestadores de serviço e o ITBIincidiu na aquisição do imóvel junto ao fundo.

Da subvenção econômica oferecida pela prefeitura, a empresa captou 10%, ante um teto de 25%, segundo o executivo.

O que vem depois

A estratégia da Metaforma não se limita aos edifícios. A empresa trabalha com a chamada requalificação do entorno, que inclui ações de iluminação, zeladoria e organização urbana, conexão com o comércio local e iniciativas sociais. Segundo a incorporadora, o projeto social mantido na região já atendeu mais de mil pessoas.

A próxima etapa do Basílio 177 é o Ramal, nome da fachada ativa que ocupa quase todo o térreo e liga as ruas Sete de Abril e Basílio da Gama. O espaço, cujo nome remete à história da telefonia, deve ser inaugurado em julho de 2027, com serviços, entretenimento e atividades culturais.

A aposta acompanha a mudança de imagem da região. A República ficou em 25º lugar no ranking dos 40 bairros mais legais do mundo em 2026, da revista britânica Time Out.

O próximo projeto da Metaforma é o Tatuí 422, com 350 apartamentos em 12 mil metros quadrados na esquina das ruas Barão de Tatuí e Baronesa de Itu, em Santa Cecília. O lançamento está previsto para o terceiro trimestre de 2027.