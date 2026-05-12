Meghan Markle negocia retorno à TV com spin-off de 'Suits'

A possível volta de Meghan Markle, 44, à atuação ganhou força nos bastidores de Hollywood. Segundo o jornal britânico The Sun, a duquesa de Sussex estaria negociando participação em um novo projeto relacionado ao universo de Suits, série que marcou sua carreira antes da entrada na família real britânica.

Duquesa deixou a atuação pouco antes de se casar

Meghan interpretou Rachel Zane durante sete temporadas da produção, exibida entre 2011 e 2018. Ela deixou o elenco pouco antes do casamento com o príncipe Harry, em 2018, e desde então se afastou dos trabalhos como atriz.

Meghan Markle em "Suits" (USA Network/Getty Images)

Renascimento de 'Suits'

O interesse em um retorno acontece em meio ao ressurgimento de “Suits” nas plataformas de streaming. A série voltou ao centro da cultura pop nos últimos anos e registrou números expressivos de audiência, especialmente na Netflix. O movimento reacendeu o interesse do mercado em expandir a franquia com novos derivados e possíveis reencontros do elenco original.

Ainda de acordo com o The Sun, produtores avaliam inclusive oferecer a Meghan uma função de coprodutora executiva do projeto. A estratégia seria aproveitar tanto a popularidade renovada da série quanto a repercussão em torno da imagem da duquesa.

O criador da série, Aaron Korsh, já indicou anteriormente que estaria aberto a revisitar o universo da produção. Outros nomes do elenco original também teriam sido procurados para conversas preliminares sobre um possível retorno.

Nos últimos anos, Meghan concentrou sua atuação em projetos ligados à produção audiovisual e conteúdo documental ao lado do príncipe Harry.