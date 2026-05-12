Meghan Markle negocia retorno à TV com spin-off de 'Suits'

Meghan Markle: série vive nova onda de popularidade e produtores estudam reunir nomes do elenco original (Jonathan Brady-Pool/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 12 de maio de 2026 às 10h35.
A possível volta de Meghan Markle, 44, à atuação ganhou força nos bastidores de Hollywood. Segundo o jornal britânico The Sun, a duquesa de Sussex estaria negociando participação em um novo projeto relacionado ao universo de Suits, série que marcou sua carreira antes da entrada na família real britânica.
Meghan interpretou Rachel Zane durante sete temporadas da produção, exibida entre 2011 e 2018. Ela deixou o elenco pouco antes do casamento com o príncipe Harry, em 2018, e desde então se afastou dos trabalhos como atriz.
O interesse em um retorno acontece em meio ao ressurgimento de “Suits” nas plataformas de streaming. A série voltou ao centro da cultura pop nos últimos anos e registrou números expressivos de audiência, especialmente na Netflix. O movimento reacendeu o interesse do mercado em expandir a franquia com novos derivados e possíveis reencontros do elenco original.
Ainda de acordo com o The Sun, produtores avaliam inclusive oferecer a Meghan uma função de coprodutora executiva do projeto. A estratégia seria aproveitar tanto a popularidade renovada da série quanto a repercussão em torno da imagem da duquesa.
O criador da série, Aaron Korsh, já indicou anteriormente que estaria aberto a revisitar o universo da produção. Outros nomes do elenco original também teriam sido procurados para conversas preliminares sobre um possível retorno.
Nos últimos anos, Meghan concentrou sua atuação em projetos ligados à produção audiovisual e conteúdo documental ao lado do príncipe Harry.