Robert Duvall, ator de 'O Poderoso Chefão', morre aos 95 anos

O ator Robert Duvall morreu aos 95 anos, neste domingo, 15 de fevereiro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 16, por sua esposa, Luciana. A causa da morte ainda não foi informada.

"Ontem nos despedimos do meu amado marido, amigo querido e um dos maiores atores do nosso tempo. Bob morreu em casa, de forma tranquila, cercado de amor e carinho", escreveu a atriz, em publicação no Facebook.

E acrescentou: "Para o mundo, ele era um ator vencedor do Oscar, diretor e contador de histórias. Para mim, ele era tudo. Ele amava profundamente o que fazia e também os personagens que interpretava.

Gostava de uma boa refeição e de estar com as pessoas, conversando e compartilhando momentos. Em cada papel, Bob se dedicava totalmente aos personagens e à verdade humana que eles representavam. Assim, deixou algo duradouro e inesquecível para todos nós."

Conheça a carreira de Robert Duvall

Robert Duvall recebeu sete indicações ao Oscar em sua carreira (Photo by Ira L. Black/Corbis via Getty Images) ( Ira L. Black/Getty Images)

Vencedor do Oscar por A força do carinho (1983), o ator norte-americano construiu carreira com participações em produções que marcaram diferentes períodos de Hollywood. Ele também integrou o elenco dos dois primeiros filmes de "O Poderoso Chefão" e atuou em outros títulos reconhecidos do cinema.

No total, ele recebeu sete indicações ao prêmio da Academia de Hollywood.

Ao longo de mais de sete décadas dedicadas ao teatro, à televisão e ao cinema, Robert Duvall participou de produções que se tornaram referências em diferentes períodos da indústria. Entre elas estão "A Conversação" (1974), "Rede de intrigas" (1976), "Apocalypse Now" (1979) e "Um homem fora de série" (1984).

A última indicação ao Oscar veio com o drama judicial O juiz (2015), em que dividiu cenas com Robert Downey Jr. e Billy Bob Thornton.

