Odete Roitman morreu mesmo? Mistério em 'Vale Tudo' cria teorias nas redes sociais

O capítulo de Vale Tudo desta segunda-feira, 6, terminou com um disparo à queima-roupa no quarto 704 do Copacabana Palace. A vítima: Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch. Mas, como em qualquer novela com alma de thriller, o suposto assassinato da vilã reacendeu um mistério clássico da teledramaturgia brasileira — e abriu espaço para uma nova pergunta: ela morreu mesmo?

A cena final, que mostra Odete sendo baleada e caindo no chão, foi antecedida por um diálogo repleto de subtexto com Freitas (Luis Lobianco), seu fiel escudeiro. “Se qualquer dia a senhora precisar de mim, é só falar”, disse Freitas. “Muito obrigada, qualquer coisa eu entro em contato”, respondeu Odete.

Para o público, foi o suficiente para acender a faísca de que a empresária pode ter forjado a própria morte — com ajuda justamente do assistente.

A conversa entre os dois inflamou redes sociais e fóruns de discussão. No X (antigo Twitter), a frase "Odete está viva" esteve entre os assuntos mais comentados da noite. Internautas especulam que a personagem teria simulado o crime para fugir do país com proteção de Freitas, que recebeu R$ 300 mil da bilionária após delatar o esquema de corrupção de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

'Vai ser uma honra e também um prazer'

No capítulo, Odete anuncia sua saída da presidência da TCA e informa que deixará o Brasil. É quando se despede de Freitas em clima emocionado. “Nunca vou esquecer o que a senhora fez por mim e minha santa mãezinha. Todos os dias a senhora está nas nossas preces lá em casa”, declara o assistente. Ao que ela responde: “Você fez por merecer, Freitas”.

As últimas falas carregadas de afeto e promessas veladas impulsionaram a tese de que Freitas teria organizado a suposta fuga de Odete, talvez para algum destino de luxo, à beira-mar. Segundo o site especializado em entretenimento, o Notícias da TV, o personagem voltará a aparecer no último capítulo, em um bangalô isolado — o que aumentou ainda mais o alvoroço entre os fãs.

Um 'quem matou?' que pode virar 'quem enganou?'

Entre os que estavam no hotel no momento do crime, há uma lista extensa de suspeitos: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos), Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio. Mas apenas um tiro foi ouvido.

O que diz a autora

Responsável pelo remake, Manuela Dias já havia declarado em entrevistas que a morte da personagem era definitiva. “É fato que Odete Roitman vai morrer. Isso é uma certeza”, afirmou durante a estreia da novela. “Eu poderia não matar, mas vou. Vou ter o prazer de matar Odete Roitman”, disse, em tom firme.

Ainda assim, Manuela também revelou que foram gravadas dez versões diferentes da cena do crime — incluindo finais em que os suspeitos atiram, e outros em que não atiram. “Até esse momento, nem os atores têm certeza”, contou ao Fantástico.

Referência ao clássico de 1988

A morte de Odete Roitman é uma das cenas mais icônicas da televisão brasileira. Na versão original de Vale Tudo, exibida em 1988, a personagem interpretada por Beatriz Segall foi assassinada por engano por Leila (Cássia Kis), e o mistério em torno do crime só foi revelado no último capítulo — parando o país.

No remake, há indícios de que a produção decidiu homenagear outro momento marcante da primeira versão: o final de Marco Aurélio (Reginaldo Faria), que fugia para o exterior enquanto mostrava o dedo do meio para o Brasil.