O Diabo Veste Prada 2: Disney se torna o primeiro estúdio a bater US$ 2 bilhões em 2026

O Diabo Veste Prada 2 estreou em 1º de maio com US$ 233,6 milhões no primeiro fim de semana, sendo US$ 77 milhões apenas nos Estados Unidos e US$ 156,6 milhões no mercado internacional. As projeções iniciais da indústria apontavam para uma abertura em torno de US$ 180 milhões. Dez dias depois, o filme já havia arrecadado US$ 433 milhões, superando toda a trajetória comercial do longa original de 2006, que encerrou sua exibição com US$ 326,5 milhões. O resultado colocou a Disney na posição de primeiro estúdio de Hollywood a ultrapassar US$ 2 bilhões em bilheteria global em 2026.

O desempenho foi especialmente forte fora dos Estados Unidos. A Europa respondeu por US$ 78 milhões na abertura, a Ásia-Pacífico por US$ 40 milhões e a América Latina por US$ 38,5 milhões. No Brasil e na Argentina, os dois países juntos representaram 60% da receita total da região. O filme registrou a maior abertura do ano no Brasil, Itália, Coreia do Sul e Austrália, entre outros mercados.

Em vários países, a arrecadação do primeiro fim de semana da sequência já superou a bilheteria total do filme original, incluindo China, Índia e toda a América Latina.

A recepção entre crítica e público também foi positiva. O filme registra mais de 77% de aprovação no Rotten Tomatoes e recebeu nota A no CinemaScore, resultado superior ao obtido pelo primeiro longa. A sequência também estabeleceu recordes pessoais de bilheteria para Meryl Streep e Emily Blunt em mercados internacionais.

A trama acompanha Miranda Priestly, de Meryl Streep, lidando com os desafios da era digital e o declínio das revistas de moda. O conflito central se dá com Emily, interpretada por Emily Blunt, sua ex-assistente agora no comando de um conglomerado de luxo cujos investimentos publicitários Miranda precisa desesperadamente. Anne Hathaway retorna como Andy Sachs. O elenco inclui ainda Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Simone Ashley. Lady Gaga faz uma participação especial.

Com orçamento estimado em US$ 100 milhões, a projeção da indústria é que a arrecadação final fique entre US$ 700 milhões e US$ 800 milhões ao término da exibição nos cinemas.