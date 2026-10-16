6 filmes e séries para maratonar no streaming neste fim de semana

O terceiro fim de semana de outubro chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming. Os catálogos dividem espaço entre o retorno de produções dramáticas aclamadas, cinebiografias de peso e estreias perfeitas para a temporada de Halloween.

Nas séries, os grandes destaques são a quarta temporada do suspense político A Diplomata, na Netflix, e a segunda temporada da comédia The Paper, na HBO Max.

Já na aba de filmes e documentários, o Prime Video lidera os holofotes com a emocionante produção Marília Mendonça: Sentimento Louco. A Apple TV+ apresenta o drama histórico Tenzing, estrelado por Tom Hiddleston e Willem Dafoe. Para fechar, a MUBI exibe o instigante David Bowie is Dead e a Netflix traz o terror Lobisomem.

Confira os 6 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

A Diplomata — temporada 4 (Netflix)

A aclamada série de suspense político retorna para sua quarta temporada. Após as reviravoltas chocantes do ano anterior, a embaixadora norte-americana Kate Wyler (Keri Russell) precisa enfrentar novas e delicadas crises internacionais em Londres, enquanto tenta equilibrar alianças perigosas e seu turbulento casamento no centro do poder global.

Marília Mendonça: Sentimento Louco (Prime Video)

O aguardado documentário original homenageia a trajetória e o legado inesquecível da eterna Rainha da Sofrência. Com imagens de arquivo, bastidores inéditos e depoimentos emocionantes de familiares e amigos, a produção passa por sua ascensão meteórica, suas composições marcantes e o impacto cultural que revolucionou a música sertaneja no Brasil.

Tenzing (Apple TV+)

https://www.youtube.com/watch?v=9g0H2S3N0o4

Baseado em fatos reais, o épico drama histórico conta a jornada de Tenzing Norgay, o destemido alpinista nepalês que, ao lado do neozelandês Edmund Hillary (Tom Hiddleston), tornou-se o primeiro homem a alcançar o cume do Monte Everest. O longa explora a coragem, as superações de classe e a relação respeitosa com a montanha sagrada sob a direção de Jennifer Peedom.

The Paper — temporada 2 (HBO Max)

A segunda temporada da série de comédia e drama jornalístico acompanha os novos desafios da redação de um jornal em transição. Enfrentando as pressões do mercado digital, escândalos políticos locais e dilemas éticos, a equipe de repórteres precisa se desdobrar para manter o jornalismo investigativo vivo e relevante.

Lobisomem (Netflix)

Em ritmo perfeito para o Mês das Bruxas, a nova versão do clássico do horror acompanha um homem cuja família passa a ser aterrorizada por uma criatura mortal ao se mudar para uma casa isolada na zona rural. Conforme a noite avança e a lua cheia desponta, segredos sombrios do passado vêm à tona em uma luta visceral pela sobrevivência.

David Bowie is Dead (MUBI)

Integrando o especial do diretor Mark Jenkin, a produção explora a aura, o impacto artístico e o mito construído ao redor da figura revolucionária de David Bowie. Com uma estética experimental única e instigante, o filme propõe uma reflexão sobre memória, legado musical e a mortalidade dos grandes ícones da cultura pop.