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Sátira ao jornalismo e spin-off de 'The Office', 'The Paper' tem data para a 2ª temporada

The Paper é cocriada por Greg Daniels, responsável pela adaptação americana de The Office, em parceria com Michael Koman

Oscar, personagem clássico de The Office, está no spin-off (Reprodução)

Oscar, personagem clássico de The Office, está no spin-off (Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18h26.

A Peacock divulgou a previsão de estreia da segunda temporada de The Paper, série derivada da comédia clássica The Office. Segundo informações publicadas pelo Deadline, o novo ano da atração tem lançamento previsto para setembro de 2026, ainda sem uma data específica confirmada.

A nova temporada chegará à plataforma aproximadamente um ano após a estreia do spin-off e seguirá acompanhando as tentativas de um editor-chefe em reviver um jornal histórico localizado no Meio-Oeste dos Estados Unidos. Até o momento, mais detalhes sobre os novos episódios não foram revelados.

Oscar Nuñez, conhecido por interpretar o contador Oscar Martinez em The Office, retorna ao universo da franquia. Na nova série, o personagem trabalha no setor de contabilidade do jornal e demonstra pouco entusiasmo com o retorno das câmeras à sua rotina profissional.

Elenco

Além de Nuñez, o elenco principal inclui Domhnall Gleeson (O Regresso, Star Wars), que vive um funcionário recém-contratado e cheio de idealismo, e Sabrina Impacciatore (The White Lotus), no papel da editora-chefe da publicação. O time ainda conta com Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key.

A proposta de The Paper é expandir o universo cômico consagrado por The Office, mantendo o formato de falso documentário e o olhar satírico sobre ambientes de trabalho disfuncionais. Desta vez, a narrativa foca nos desafios, transformações e dilemas enfrentados pelo jornalismo tradicional.

The Paper é cocriada por Greg Daniels, responsável pela adaptação americana de The Office, em parceria com Michael Koman.

No Brasil, a série é exibida pelo HBO Max.

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