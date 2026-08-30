Robert Pattinson domina os memes em 2026 e reforça presença na cultura da internet

Robert Pattinson atravessou diferentes fases da cultura digital desde que ganhou projeção com as franquias “Harry Potter” e “Crepúsculo”. Em 2026, porém, o ator britânico ocupa outra posição nas redes sociais. Trechos de suas atuações em “A Odisseia” e “Primetime” (sem lançamento previsto no Brasil) deram origem a dois memes que se espalharam pela internet nas últimas semanas.

A circulação dos vídeos coincide com um ano no qual Pattinson aparece em quatro filmes: “O Drama”, “A Odisseia”, “Primetime” e “Duna: Parte 3”. A quantidade de produções chegou a gerar piadas nas redes de que o ator poderia ocupar todas as vagas de Melhor Ator na próxima edição do Oscar.

O alcance dos memes também funciona como uma extensão da divulgação dos filmes para além das campanhas organizadas pelos estúdios. Enquanto a permanência de uma produção nas salas de cinema tem prazo definido, vídeos, GIFs e imagens podem continuar circulando depois do período de lançamento. No caso de Robert Pattinson, essa presença também registra uma mudança na forma como o ator é tratado pela cultura da internet.

“Pattinson é definitivamente um dos atores mais interessantes quando se trata de presença nos memes, porque ele realmente conseguiu sobreviver a várias gerações da cultura da internet”, disse Zach Sweat, editor-chefe do Know Your Meme, base de dados dedicada ao registro e à documentação de fenômenos da internet. “Ele se tornou uma figura realmente engraçada na internet.”

Somente no último mês, dois dos quatro filmes de Pattinson previstos para 2026 forneceram cenas que se transformaram em memes nas redes sociais. O primeiro caso veio de “A Odisseia”, no qual ele interpreta Antínoo. Em uma das cenas, o personagem grita para que alguém “tire esses mendigos daqui!”.

Um trecho pirata dessa sequência começou a circular nas plataformas e passou a representar situações em que alguém tenta conseguir cigarros, chicletes ou drogas sem pagar. Com novas adaptações, usuários também aplicaram a cena a críticas contra aplicativos da Microsoft e ao Universo Estendido da DC.

O segundo caso surgiu antes mesmo da estreia de “Primetime”. Após a divulgação do trailer na semana passada, uma cena na qual Pattinson interpreta Chris Hansen, apresentador do programa “To Catch a Predator”, passou a circular nas redes. “Você percebe como isso parece, não percebe?”, diz o ator no trecho.

Usuários reutilizaram a frase para comentar escolhas cinematográficas e episódios de nepotismo em empresas. Os dois formatos chegaram ao Know Your Meme, que também mantém uma página sobre Pattinson e seu histórico de aparições em conteúdos virais.

Segundo Sweat, parte da capacidade de adaptação dessas cenas está relacionada à interpretação do ator e à possibilidade de retirar suas falas do contexto original. “Pattinson tem talento para essas interpretações incrivelmente expressivas e ligeiramente estranhas de suas falas, além de expressões faciais que se tornam muito engraçadas quando são retiradas de seu contexto original”, disse Sweat.

A presença digital de Pattinson não se limita aos personagens. Declarações dadas pelo ator em entrevistas também se transformaram em material para publicações e memes. Entre elas está o relato de que passou seis meses usando um barco inflável como único móvel.

“Ele parece uma estátua. Seu maxilar é perfeitamente esculpido em pedra, e ele é tão lindo”, disse Kelsey Weekman, repórter do Yahoo News especializada em cultura da internet. A jornalista já se fantasiou no Halloween como um meme de Pattinson, de 2017, no qual o ator aparece de agasalho esportivo. “Mas ele é tão estranho, e isso é realmente combustível para a viralização.”

Dos memes de “Crepúsculo” aos vídeos de reação

A relação de Pattinson com os memes começou antes da consolidação do formato de vídeos curtos que domina parte das redes atuais. Em meados e no fim dos anos 2000, período de expansão das plataformas sociais, o ator ganhou projeção internacional como Cedrico Diggory em “Harry Potter” e Edward Cullen em “Crepúsculo”.

A franquia de vampiros produziu uma sequência de memes baseados principalmente em imagens e associados ao personagem de Pattinson. Muitos tinham caráter sarcástico e faziam referência à aparência de Cullen. Ainda há cerca de cinco anos, imagens relacionadas ao brilho do vampiro continuavam a circular na internet.

Ao mesmo tempo em que os formatos digitais migraram de imagens estáticas para GIFs, vídeos e clipes de reação, a filmografia de Pattinson passou a incluir projetos fora das franquias que marcaram o começo de sua carreira. Ele participou de “Bom Comportamento”, dos irmãos Safdie, em 2017, e de “O Farol”, dirigido por Robert Eggers, em 2019. Em 2022, assumiu o papel de Bruce Wayne em “The Batman”.

“Ele é uma figura com quem as pessoas cresceram e que agora está começando a se aventurar em papéis de personagens estranhos, encontrando muito sucesso nisso”, disse Ryan Broderick, fundador da newsletter Garbage Day, dedicada à cultura digital. “Seus papéis são muito fáceis de transformar em clipes e podem ser facilmente condensados em GIFs animados ou memes.”

Alison Willmore, crítica de cinema da revista New York, relaciona a trajetória do ator à de nomes que começaram a carreira associados a franquias e depois passaram a interpretar outros tipos de personagens. Entre os exemplos citados estão Elijah Wood, de “O Senhor dos Anéis”; Daniel Radcliffe, de “Harry Potter”; e Kristen Stewart, ex-namorada de Pattinson e sua colega no elenco de “Crepúsculo”.

“Ele é tão perfeito para memes porque parece estar disposto a simplesmente ir aonde quer que seja”, disse Willmore. “Ele está disposto a ser protagonista e ator de personagens. Há uma certa ousadia e uma certa tensão nele que considero muito atraentes.”

Entrevistas também alimentam presença de Pattinson na internet

Parte dos episódios que mantêm Pattinson em circulação nas redes não surgiu de seus filmes, mas de declarações feitas pelo próprio ator durante entrevistas e turnês de divulgação. Esses compromissos costumam integrar campanhas planejadas pelos estúdios para promover novos projetos.

Em entrevista à GQ, em 2020, Pattinson apresentou uma receita de macarrão preparado no micro-ondas que disse ter inventado. O episódio provocou piadas nas redes e levou outros veículos a tentar reproduzir o prato, posteriormente descrito como “caótica”, “profana” e “aterrorizante”.

O ator também já reconheceu ter inventado histórias durante entrevistas. Uma delas foi contada no programa “Today”, em 2011. Na ocasião, Pattinson afirmou ter presenciado a morte de um palhaço em uma explosão durante uma visita ao circo quando era criança. Mais tarde, admitiu que o relato não era verdadeiro.

A diferença entre gerações também virou material para uma dessas interações. Pattinson insistiu, em tom de brincadeira, que pertencia à Geração Z durante uma conversa com Jennifer Lawrence, sua colega em “Die My Love”. Pattinson é millennial e tem 40 anos. Em uma edição de sua newsletter, Broderick escreveu que o ator “tem a personalidade de alguém que estudou por Zoom”.

A exposição da personalidade de artistas durante campanhas de divulgação nem sempre produz a mesma reação entre o público. Weekman cita Jennifer Lawrence como exemplo. A atriz foi tema recorrente de memes em meados da década de 2010 por causa de declarações feitas em entrevistas, antes de enfrentar uma mudança na recepção de parte dos usuários, fenômeno descrito pela jornalista como “cringe millennial”.

Homens também podem enfrentar reações negativas durante ciclos de promoção. Timothée Chalamet recebeu esse tipo de resposta durante as ações de divulgação de “Marty Supreme”, realizadas antes do Oscar deste ano.

Weekman compara a postura dos dois atores e aponta diferenças na forma como apresentam suas carreiras ao público. Segundo ela, Chalamet demonstra sua ambição profissional de maneira mais explícita, enquanto Pattinson costuma recorrer à autodepreciação durante entrevistas.

“Ele não se leva a sério, mas leva seu trabalho muito a sério”, disse ela. “E é por isso que acho que nunca vamos nos livrar dele.”