'Lanternas': que horas estreia o 6º episódio da série da DC na HBO Max?

'Lanternas': sexto capítulo da série da DC, intitulado "Bad Optics", estreia neste domingo (John P. Johnson/HBO)
Freelancer
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05h06.
O quinto episódio de "Lanternas" terminou com um dos momentos mais aguardados pelos fãs: o confronto entre Hal e John, uma tensão construída ao longo da temporada que culminou com John ficando com o anel do Lanterna Verde. Agora, o sexto capítulo chega à HBO Max neste domingo, 20, às 22h, com novas questões sobre o futuro dos protagonistas.
O trailer do sexto capítulo retoma a linha temporal de 2026 e coloca John Stewart em busca de respostas sobre o que aconteceu com Hal Jordan.
A prévia mostra o personagem investigando as circunstâncias envolvendo o veterano Lanterna Verde, enquanto conversa com a xerife Kerry e procura novas pistas.
A temporada terá oito episódios, com encerramento previsto para outubro. Confira as datas programadas:
A série acompanha Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, e John Stewart, vivido por Aaron Pierre. Os dois Lanternas Verdes investigam um assassinato ocorrido no interior dos Estados Unidos.
A investigação começa como um caso policial e evolui para um mistério com implicações cósmicas, conectando a produção ao novo Universo DC.
Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".
A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.
Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.