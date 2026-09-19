'Lanternas': que horas estreia o 6º episódio da série da DC na HBO Max?

O quinto episódio de "Lanternas" terminou com um dos momentos mais aguardados pelos fãs: o confronto entre Hal e John, uma tensão construída ao longo da temporada que culminou com John ficando com o anel do Lanterna Verde. Agora, o sexto capítulo chega à HBO Max neste domingo, 20, às 22h, com novas questões sobre o futuro dos protagonistas.

O que esperar do próximo episódio?

O trailer do sexto capítulo retoma a linha temporal de 2026 e coloca John Stewart em busca de respostas sobre o que aconteceu com Hal Jordan.

A prévia mostra o personagem investigando as circunstâncias envolvendo o veterano Lanterna Verde, enquanto conversa com a xerife Kerry e procura novas pistas.

Quantos episódios restam?

A temporada terá oito episódios, com encerramento previsto para outubro. Confira as datas programadas:

Episódio 6: 20 de setembro;

20 de setembro; Episódio 7: 27 de setembro;

27 de setembro; Episódio 8 (final da temporada): 4 de outubro.

Sobre o que é "Lanternas"?

A série acompanha Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, e John Stewart, vivido por Aaron Pierre. Os dois Lanternas Verdes investigam um assassinato ocorrido no interior dos Estados Unidos.

A investigação começa como um caso policial e evolui para um mistério com implicações cósmicas, conectando a produção ao novo Universo DC.

"Lanternas" faz parte do novo Universo DC?

Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".

A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.

Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.