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'Lanternas': que horas estreia o 6º episódio da série da DC na HBO Max?

Próximo episódio retoma a investigação de John Stewart após os acontecimentos do quinto capítulo

'Lanternas': sexto capítulo da série da DC, intitulado "Bad Optics", estreia neste domingo (John P. Johnson/HBO)

'Lanternas': sexto capítulo da série da DC, intitulado "Bad Optics", estreia neste domingo (John P. Johnson/HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05h06.

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O quinto episódio de "Lanternas" terminou com um dos momentos mais aguardados pelos fãs: o confronto entre Hal e John, uma tensão construída ao longo da temporada que culminou com John ficando com o anel do Lanterna Verde. Agora, o sexto capítulo chega à HBO Max neste domingo, 20, às 22h, com novas questões sobre o futuro dos protagonistas.

O que esperar do próximo episódio?

O trailer do sexto capítulo retoma a linha temporal de 2026 e coloca John Stewart em busca de respostas sobre o que aconteceu com Hal Jordan.

A prévia mostra o personagem investigando as circunstâncias envolvendo o veterano Lanterna Verde, enquanto conversa com a xerife Kerry e procura novas pistas.

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Quantos episódios restam?

A temporada terá oito episódios, com encerramento previsto para outubro. Confira as datas programadas:

  • Episódio 6: 20 de setembro;
  • Episódio 7: 27 de setembro;
  • Episódio 8 (final da temporada): 4 de outubro.

Sobre o que é "Lanternas"?

A série acompanha Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, e John Stewart, vivido por Aaron Pierre. Os dois Lanternas Verdes investigam um assassinato ocorrido no interior dos Estados Unidos.

A investigação começa como um caso policial e evolui para um mistério com implicações cósmicas, conectando a produção ao novo Universo DC.

"Lanternas" faz parte do novo Universo DC?

Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".

A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.

Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.

Acompanhe tudo sobre:SériesDC ComicsHBO Max

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