50 nomes para cachorros e gatos fêmea: veja opções criativas e fofas

Nomes de pet fêmea: de opções clássicas a nomes originais, veja ideias para encontrar o nome que mais combina com a personalidade do seu pet ( Evrymmnt/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 04h35.
Escolher o nome de uma cachorra ou gata é uma das primeiras formas de criar uma conexão com a nova companheira. A escolha pode levar em conta a personalidade do animal, sua aparência ou uma referência especial para a família.
Alguns tutores preferem nomes curtos e fáceis de chamar, enquanto outros buscam opções inspiradas em personagens, comidas, flores e nomes humanos. Cada escolha pode trazer um significado diferente para a relação com o pet.
Para ajudar nessa decisão, reunimos 50 ideias de nomes para cachorros e gatos fêmeas, com sugestões que combinam com diferentes estilos. Veja abaixo:
Nomes curtos e sonoros podem ser uma boa escolha para quem procura uma opção carinhosa para a nova integrante da família.
Confira algumas opções:
Flores, astros e elementos naturais também podem servir de inspiração para o nome de uma cachorra ou gata.
Personagens da cultura pop podem render nomes criativos para pets. A escolha pode homenagear uma produção favorita ou uma personagem com a qual o tutor se identifica.
Se você procura um nome diferente para sua cachorra ou gata, as opções em inglês podem trazer um toque delicado, divertido ou cheio de personalidade.
Nomes humanos também podem combinar com cachorras e gatas. Eles funcionam bem para quem procura uma escolha atemporal, com sonoridade agradável.