Quando estreia a 2ª temporada de 'Dexter: Ressurreição'?

A 2ª temporada de "Dexter: Ressurreição" deve estrear no outono norte-americano (na primavera brasileira) na plataforma de streaming Showtime. A previsão foi reforçada por declarações do produtor executivo Clyde Phillips e indica um intervalo maior em relação ao primeiro ano da série.

A temporada inicial foi exibida durante o verão. A mudança no calendário está ligada principalmente ao cronograma de produção dos novos episódios, de acordo com informações do site CarterMatt.

Por que a nova temporada de 'Dexter' estreia na primavera?

O principal fator para a mudança no calendário é o cronograma de produção. As gravações da segunda temporada estão previstas para ocorrer em Nova York, ao longo do outono.

Esse início acontece mais tarde em comparação ao primeiro ano da série. Com isso, o período entre filmagens e pós-produção também é estendido.

Além das gravações, a série passa por etapas técnicas, como edição, trilha sonora e finalização. Esses processos exigem tempo adicional antes da exibição.

Estratégia do Showtime influencia o calendário

Outro ponto considerado é a estratégia do Showtime e do Paramount+. "Dexter: Ressurreição" foi um dos principais sucessos recentes da emissora.

Até o momento, não há previsão de retorno de outras produções de grande audiência, como "Yellowjackets", antes do fim do ano ou início de 2027. Isso reforça a importância da série na grade no final do ano.

O que esperar antes do início das filmagens

Antes do começo das gravações, a expectativa gira em torno de novidades no elenco. A primeira temporada contou com nomes como Uma Thurman e Peter Dinklage.

Ainda não há confirmações sobre novas adições. Informações sobre contratações devem surgir nos próximos meses.