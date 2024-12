'Dexter: Pecado Original': 1º episódio é disponibilizado gratuitamente online; veja onde assistir

O Paramount+ disponibilizou o primeiro episódio de “Dexter: Pecado Original” gratuitamente no YouTube. A série conta com 10 episódios, lançados semanalmente na plataforma de streaming, com o final marcado para 14 de fevereiro.

Sinopse

A história se passa em Miami, em 1991, e acompanha Dexter em sua transformação de estudante para serial killer. Lutando contra seus impulsos homicidas, ele aprende a canalizar sua escuridão seguindo o "Código" criado por seu pai, Harry, para eliminar apenas pessoas que representam perigo à sociedade, evitando ser descoberto pelas autoridades. Além disso, Dexter enfrenta o desafio de equilibrar sua vida dupla com um novo estágio forense no Departamento de Polícia de Miami.

Quem está no elenco?

Com Patrick Gibson (“The OA”) no papel principal, o elenco inclui nomes como Christian Slater, Christina Milian, Patrick Dempsey e Sarah Michelle Gellar. Michael C. Hall, protagonista da série original (2006-2013), retorna como a voz interior de Dexter, trazendo um toque nostálgico à produção.

Trailer