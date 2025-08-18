Quando estreia o 8º episódio de 'Dexter: Ressurreição'? Saiba onde assistir

O 8º episódio de "Dexter: Ressurreição" estreia nesta sexta-feira, 22, com lançamento exclusivo na plataforma Paramount+ às 4h da manhã (horário de Brasília).

A série, que continua a história de Dexter Morgan, o famoso serial killer, traz Michael C. Hall de volta ao papel principal e mantém a narrativa iniciada em Dexter: New Blood (2021-2022).

A temporada de Dexter: Ressurreição é composta por 10 episódios e segue diretamente os eventos de Dexter: New Blood. Desta vez, Dexter enfrenta novos desafios em Nova York, lidando com sua complicada dinâmica com o filho Harrison (Jack Alcott), além de reencontros com personagens clássicos, como o capitão Angel Batista (David Zayas) e o retorno de James Remar no papel de Harry Morgan, pai e mentor de Dexter.

Expansão do universo Dexter

A franquia Dexter cresceu com várias produções que exploram diferentes fases da vida de Dexter Morgan e personagens relacionados. Veja abaixo um resumo das principais produções da saga:

Dexter (2006-2013): A série original, que apresentou o anti-herói Dexter Morgan, um perito forense que esconde um segredo sombrio. Com oito temporadas, Dexter conquistou uma base fiel de fãs e consolidou o personagem na cultura pop.

Dexter: New Blood (2021-2022): Continuação direta da série original, ambientada em uma pequena cidade de Nova York, onde Dexter tenta controlar seus impulsos e lida com a chegada de seu filho Harrison, colocando à prova seus valores e o “Código de Harry”.

Dexter: Pecado Original (Dexter: Original Sin) (2024): Spin-off e prequela que explora a adolescência de Dexter e o início de sua jornada como serial killer. A série detalha a formação do "Código de Harry" e a relação com seu pai adotivo, Harry Morgan, expandindo o universo da franquia para antes dos eventos da série original.

Trinity Killer Spin-Off (Em desenvolvimento): Anunciado para produção, o spin-off sobre Arthur Mitchell, o Trinity Killer, vai explorar a infância e os motivos do antagonista da quarta temporada de Dexter. O foco será em sua motivação e modus operandi.

Um legado na cultura pop

A franquia Dexter se consolidou como um dos maiores fenômenos da televisão, transformando o personagem de um simples serial killer em um anti-herói cultuado.

Além de revisitar a trajetória de Dexter, os spin-offs e prequelas permitem aos fãs uma compreensão mais profunda da psique de Dexter e dos vilões que marcaram sua jornada.

Com o 8º episódio de Dexter: Ressurreição chegando nesta sexta-feira, a saga continua a atrair fãs ao redor do mundo, com novas reviravoltas e aprofundamentos no universo que acompanha o dilema moral de Dexter Morgan.