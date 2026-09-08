'Avenida Brasil 2': Globo confirma continuação da novela para 2027

A Globo confirmou nesta terça-feira, 8, a produção de "Avenida Brasil 2", continuação da novela que fez sucesso em 2012. A nova trama estreia em janeiro de 2027 e vai suceder "Quem Ama Cuida" no horário das 21h.

O anúncio foi feito pela emissora em publicações nas redes sociais. "A novela que parou o Brasil em 2012 vai voltar. 'Avenida Brasil 2', a continuação, estreia em janeiro de 2027", escreveu a Globo.

O vídeo de divulgação usa a trilha sonora de abertura da versão original e um trecho da vinheta de plantão do Jornal Nacional, com a jornalista Renata Vasconcellos comentando a repercussão do capítulo final da novela em 2012.

🚨ALERTA PLANTÃO GLÔ 🚨

A novela que parou o Brasil em 2012 vai voltar. Avenida Brasil 2, a continuação, estreia em janeiro de 2027.#AvenidaBrasil2 #TVGlobo pic.twitter.com/SgCUsnRhfi — TV Globo (@tvglobo) September 8, 2026

O que se sabe?

A Globo não detalhou a data exata de estreia, o elenco definitivo nem o enredo da nova trama. Colunas de TV apontam o autor João Emanuel Carneiro, responsável pela versão original, como escalado para escrever a sequência, com direção artística de Ricardo Waddington.

Segundo essas apurações, ainda sem confirmação oficial da emissora, o elenco deve reunir novamente Adriana Esteves (Carminha), Murilo Benício (Tufão), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco) e Juliano Cazarré (Adauto). Débora Falabella (Nina) apareceria apenas em participação mais limitada.

O fenômeno de 2012

"Avenida Brasil" foi um dos maiores sucessos da história da Globo. O capítulo final registrou 51 pontos de audiência na Grande São Paulo, com 75% de share, superando o recorde de sua antecessora, "Fina Estampa".

A novela também movimentou o mercado publicitário: segundo estimativa da Forbes na época, a Globo faturou cerca de 2 bilhões de reais com a produção, que custou 80,5 milhões de reais. A trama foi ainda vendida a 148 países e dublada em 19 idiomas, tornando-se a novela brasileira de maior sucesso no exterior.

Antes do anúncio da continuação, a Globo já havia reprisado a novela original no Vale a Pena Ver de Novo.