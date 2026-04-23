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'Devoradores de Estrelas': pedra alienígena na corrida ao Oscar? Entenda

Personagem Rocky, feito com marionete e voz, é elegível a premiação e reacende debate sobre atuação no cinema

'Devoradores de Estrela': James Ortiz, marionetista de Rocky, uma pedra alienígena, pode concorrer ao Oscar de ator coadjuvante. (Reprodução)

'Devoradores de Estrela': James Ortiz, marionetista de Rocky, uma pedra alienígena, pode concorrer ao Oscar de ator coadjuvante. (Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h35.

A pedra alienígena Rocky, do filme "Devoradores de Estrelas", pode concorrer ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2027. O marionetista James Ortiz, responsável por dar vida ao personagem, está oficialmente elegível ao prêmio por seu trabalho na produção da Amazon MGM Studios, segundo a Variety.

O longa de ficção científica é dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, criadores e produtores da franquia "Homem-Aranha no Aranhaverso". Rocky contracena com Ryan Gosling no filme baseado no livro de Andy Weir, autor de "Perdido em Marte".

Performance híbrida combina marionete e trabalho vocal

A performance de Ortiz combina manipulação física complexa com trabalho vocal — uma atuação híbrida que já está sendo posicionada pelo estúdio na corrida por prêmios. A elegibilidade está confirmada dentro das regras atuais da Academia.

Ortiz afirmou à publicação que a marionete pode ser um espetáculo, mas o ponto de entrada é sempre o coração do personagem. Para ele, Rocky funciona porque existe intenção dramática por trás de cada movimento — algo que aproxima seu trabalho da atuação tradicional.

Regras variam entre premiações

Segundo o site, embora Ortiz possa concorrer ao Oscar e também ao SAG Awards (Actor Awards), outras premiações ainda não têm critérios claros ou simplesmente excluem esse tipo de trabalho.

O Globo de Ouro, por exemplo, não considera a performance elegível, enquanto o Critics Choice Awards e o BAFTA tendem a aceitar esse tipo de interpretação.

O debate histórico sobre atuações não tradicionais

A discussão não é nova. Casos como Andy Serkis em "O Senhor dos Anéis" e "Planeta dos Macacos", ou Scarlett Johansson em "Ela", já colocaram em xeque os limites entre atuação física, captura de movimento e performance vocal. Nenhum deles, porém, foi indicado ao Oscar.

Diante dessas lacunas, cresce a possibilidade de ressuscitar uma solução antiga da Academia: o Special Achievement Award (Prêmio Especial por Realização). Criado nos anos 1970, o prêmio servia para reconhecer feitos que não se encaixavam nas categorias tradicionais. Foi assim que profissionais como Ben Burtt foram premiados por criar a identidade sonora de personagens como R2-D2 em "Star Wars". O último caso marcante foi "Toy Story", reconhecido antes mesmo da criação da categoria de animação.

História de 'Devoradores de Estrelas'

O professor de ciências Ryland Grace (interpretado por Gosling) acorda em uma espaçonave a anos-luz de casa, sem nenhuma lembrança de quem é ou como chegou ali. À medida que sua memória retorna, ele descobre sua missão: resolver o enigma de uma substância misteriosa que está fazendo o Sol morrer.

O personagem então precisará recorrer ao seu conhecimento científico para salvar a Terra da extinção, mas uma amizade inesperada pode significar que não terá que fazer isso sozinho.

O filme conta ainda com Sandra Huller no elenco e tem roteiro de Drew Goddard.

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