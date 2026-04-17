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'Toy Story 5': primeiras imagens mostram Woody careca e barrigudo

A Disney Pixar divulgou cenas inéditas do longa na CinemaCon; Woody e Buzz Lightyear enfrentam um novo vilão

Woody e Buzz: dupla volta no quinto filme da saga 'Toy Story' (Disney/Pixar/Divulgação)

Woody e Buzz: dupla volta no quinto filme da saga 'Toy Story' (Disney/Pixar/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 13h15.

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, "Toy Story 5" teve uma "espiadinha" divulgada à imprensa na CinemaCon, em Las Vegas.

Com estreia marcada para 18 de junho de 2026 nos cinemas brasileiros, o quinto filme da saga coloca Woody, Buzz Lightyear e os demais brinquedos diante de um novo “vilão”: a tecnologia.

'Espiadinha' na CinemaCon

De acordo com a Variety, Woody e Buzz Lightyear precisarão salvar os brinquedos da extinção no quinto filme da franquia.

Em uma das cenas, os brinquedos Sporkey, Rex, Hamm, Bo Peep e os outros bonecos e figuras de ação lidam com o fato de estarem sendo deixados de lado por sua dona, Bonnie (Scarlett Spears), em favor do tablet chamado Lilypad (Greta Lee).

Para encontrar uma maneira de combater o tempo em frente às telas, os brinquedos enviam um pedido de socorro para Woody, que chega, na segunda cena divulgada pela Disney Pixar na CinemaCon, barrigudo e careca, vestindo um poncho.

O conflito atualiza o tema central da saga — o medo de ser deixado para trás — agora em meio à presença constante de dispositivos eletrônicos na rotina das crianças.

A narrativa dialoga com debates contemporâneos sobre o uso excessivo de telas por crianças e seus impactos na forma de brincar.

Woody, Buzz e Jessie retornam

O filme traz de volta os protagonistas clássicos: Woody, Buzz Lightyear e Jessie. A produção também confirma o retorno de personagens como Sr. e Sra. Cabeça de Batata, Rex e Porquinho.

Entre as novidades estão:

  • LilyPad, o tablet infantil que desvia a atenção de Bonnie
  • Smarty Pants, brinquedo educativo com voz do comediante Conan O’Brien

Woody aparece no trailer até com sinais de desgaste — inclusive “calvo”, em uma cena que viralizou —, reforçando a ideia de passagem do tempo dentro do universo da franquia.

Mudanças no elenco de vozes

Alguns personagens clássicos terão novos dubladores após a morte de atores que marcaram a saga. O Sr. Cabeça de Batata, originalmente dublado por Don Rickles, agora será interpretado por Jeff Bergman. A Sra. Cabeça de Batata, antes dublada por Estelle Harris, passa a ter a voz de Anna Vocino.

Já Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) e Jessie (Joan Cusack) seguem com seus intérpretes originais na versão em inglês.

"Toy Story 5" é dirigido por Andrew Stanton, responsável por títulos como "Wall-E" e "Procurando Nemo", com roteiro assinado em parceria com McKenna Harris.

De acordo com dados compilados pelo Box Office Mojo, a franquia é a mais bem-sucedida da Pixar. "Toy Story 3" e "Toy Story 4" ultrapassaram US$ 1 bilhão em bilheteria mundial. Com o spin-off Lightyear (2022), a série já arrecadou mais de US$ 3,2 bilhões globalmente.

Todos os filmes anteriores estão disponíveis no Disney+.

Quando estreia 'Toy Story 5'?

A estreia está marcada para 18 de junho de 2026 nos cinemas do Brasil. O novo capítulo promete combinar nostalgia, humor e uma discussão atual sobre tecnologia e infância, mantendo a essência emocional que transformou a saga em fenômeno global.

Confira o trailer

A Pixar já divulgou em fevereiro o trailer oficial do novo capítulo da franquia iniciada em 1995.

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